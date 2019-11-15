"Охотзоопром" возглавил Марлен Айнабеков

Нур-Султан. 14 ноября. Kazakhstan Today - Приказом Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Айнабеков Марлен Сансызбаевич назначен исполняющим обязанности генерального директора РГКП "ПО "Охотзоопром", передает Kazakhstan Today.
Ранее Айнабеков занимал должность заместителя председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства. Имеет большой опыт работы в данной сфере, сообщили в пресс-службе Министерства.
В ведомстве отметили, что на сегодня борьба с браконьерством является одним из актуальных проблем. Учитывая последние события, связанные с гибелью инспекторов, руководство Министерства поручило новому руководителю уделить особое внимание обеспечению безопасности жизни инспекторов.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение по ужесточению ответственности за незаконную охоту. По данному вопросу в рамках закона РК по вопросам регулирования агропромышленного комплекса от 28 октября внесены изменения и дополнения по ужесточению ответственности за браконьерство.
В частности, расширены полномочия инспекторов по охране растительного и животного мира на осуществление задержания, доставления, а также выдворение за пределы РК иностранца или лица без гражданства, конфискации имущества, используемого в браконьерских целях.
Вместе с тем усилена уголовная ответственность за неповиновение, применение насилия и посягательство на жизнь инспекторов. Наказание ужесточено за: совершение браконьерства неоднократно; если деяние совершено группой лиц, а также по предварительному сговору; если деяние совершено на особо охраняемых природных территориях; деяние совершено лицом с использованием своего служебного положения; причинен крупный или особо крупный размер ущерба. Если ранее максимальный срок ограничения свободы составлял 5 лет, то сейчас это срок увеличен до 12 лет.
Кроме того, в рамках законопроекта по вопросам совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства, который с 27 октября текущего года находится на рассмотрении в мажилисе, инициирован еще ряд поправок, направленных на ужесточение ответственности за браконьерство.
Автомашины инспекторов будут оснащены спецсигналами (проблесковые маячки), громкоговорящими устройствами и цветографическими знаками зеленого цвета.
Также в целях улучшения материально-технического оснащения природоохранных служб разработаны новые нормативы оснащенности, предусматривающие внедрение современных технологий и средств для борьбы с браконьерством (БПЛА, дроны, нагрудные камеры, спецтехника, специальные средства - электрошокеры, травматическое оружие, средства индивидуальной защиты и т.д.).
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