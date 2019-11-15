"Охотзоопром" возглавил Марлен Айнабеков

Нур-Султан. 14 ноября. Kazakhstan Today - Приказом Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Айнабеков Марлен Сансызбаевич назначен исполняющим обязанности генерального директора РГКП "ПО "Охотзоопром", передает Kazakhstan Today.

Ранее Айнабеков занимал должность заместителя председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства. Имеет большой опыт работы в данной сфере, сообщили в пресс-службе Министерства.

В ведомстве отметили, что на сегодня борьба с браконьерством является одним из актуальных проблем. Учитывая последние события, связанные с гибелью инспекторов , руководство Министерства поручило новому руководителю уделить особое внимание обеспечению безопасности жизни инспекторов.

Вместе с тем усилена уголовная ответственность за неповиновение, применение насилия и посягательство на жизнь инспекторов. Наказание ужесточено за: совершение браконьерства неоднократно; если деяние совершено группой лиц, а также по предварительному сговору; если деяние совершено на особо охраняемых природных территориях; деяние совершено лицом с использованием своего служебного положения; причинен крупный или особо крупный размер ущерба. Если ранее максимальный срок ограничения свободы составлял 5 лет, то сейчас это срок увеличен до 12 лет.

Кроме того, в рамках законопроекта по вопросам совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства, который с 27 октября текущего года находится на рассмотрении в мажилисе, инициирован еще ряд поправок, направленных на ужесточение ответственности за браконьерство.

Автомашины инспекторов будут оснащены спецсигналами (проблесковые маячки), громкоговорящими устройствами и цветографическими знаками зеленого цвета.

Также в целях улучшения материально-технического оснащения природоохранных служб разработаны новые нормативы оснащенности, предусматривающие внедрение современных технологий и средств для борьбы с браконьерством (БПЛА, дроны, нагрудные камеры, спецтехника, специальные средства - электрошокеры, травматическое оружие, средства индивидуальной защиты и т.д.).

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