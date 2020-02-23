Тараз. 22 февраля. Kazakhstan Today - Акимом Кордайского района Жамбылской области, где 7 февраля произошли массовые беспорядки, назначен Рустем Даулет, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением акима Жамбылской области по согласованию с администрацией президента РК и депутатами районного маслихата акимом Кордайского района назначен Рустем Даулет. Нового руководителя активу района представил Бердибек Сапарбаев", - сообщила пресс-служба акима области.

Бердибек Сапарбаев поставил перед новым главой районной администрации ряд задач по социально-экономическому развитию района, сохранению законности и правопорядка, укреплению единства и согласия в обществе.

Мы сделали все, чтобы обеспечить здесь стабильность и безопасность. Это поручение главы государства. Кто нарушит закон - будет отвечать перед законом", - подчеркнул аким области.

Также новому руководству района поручено взять на контроль подготовку к весенним полевым работам, принять меры по улучшению качества образования и медицинских услуг, усилению воспитательной работы среди молодежи.

Кроме того, Бердибек Сапарбаев призвал жителей района не верить слухам и провокациям, доверять официальным источникам информации.

Рустем Даулет родился в 1974 году в Жамбылской области. В 1996 году окончил Жамбылскую высшую школу предпринимательства по специальности "предприниматель-маркетолог", Академию государственной службы при президенте РК по специальности "государственное управление", Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати по специальности "юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в 1994 году рабочим акционерного общества "Бостандык".

Работал на должностях заместителя акима, акима Бостандыкского сельского округа Таласского района, заместителя акима города Каратау, консультанта Аппарата сената парламента РК, начальника управления Комитета торговли Министерства индустрии и торговли РК, заместителя генерального директора ТОО "ALIT", помощника заместителя председателя сената парламента РК, помощника депутата сената парламента РК, заместителя акима Жамбылского района, акима Жамбылского и Шуского районов, акима города Тараза.

С апреля 2018 года работал в должности советника акима Жамбылской области.

С апреля 2019 года - руководитель аппарата акима Жамбылской области.

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