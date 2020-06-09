Склады боеприпасов построят в Актюбинской и Карагандинской областях

Нур-Султан. 8 июня. Kazakhstan Today - Склады боеприпасов построят в безлюдных районах Актюбинской и Карагандинской областей, передает Kazakhstan Today.
В текущем году начинается строительство двух современных объектов хранения боеприпасов в безлюдных районах Актюбинской и Карагандинской областей", - сообщил сегодня журналистам замминистра обороны РК Бакыт Курманбаев.
По его словам, новые склады обеспечат достаточную разгрузку других объектов хранения боеприпасов и максимальную безопасность гражданского населения.
Напомним, 24 июня прошлого года в городе Арыси произошла серия взрывов на складе боеприпасов. В результате три человека погибли - один гражданский и двое военнослужащих. Почти 200 человек пострадали, в том числе дети. Всех жителей Арыси пришлось эвакуировать, а сам город строить заново. 14 мая в Шымкенте по этому делу начался судебный процесс.
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