Система Orphus

Склады боеприпасов построят в Актюбинской и Карагандинской областях

08.06.2020, 16:33 7318
Нур-Султан. 8 июня. Kazakhstan Today - Склады боеприпасов построят в безлюдных районах Актюбинской и Карагандинской областей, передает Kazakhstan Today.
 

В текущем году начинается строительство двух современных объектов хранения боеприпасов в безлюдных районах Актюбинской и Карагандинской областей", - сообщил сегодня журналистам замминистра обороны РК Бакыт Курманбаев.

 
По его словам, новые склады обеспечат достаточную разгрузку других объектов хранения боеприпасов и максимальную безопасность гражданского населения.
 
Напомним, 24 июня прошлого года в городе Арыси произошла серия взрывов на складе боеприпасов. В результате три человека погибли - один гражданский и двое военнослужащих. Почти 200 человек пострадали, в том числе дети. Всех жителей Арыси пришлось эвакуировать, а сам город строить заново. 14 мая в Шымкенте по этому делу начался судебный процесс.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая