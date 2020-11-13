В Карагандинской области продолжаются работы по газификации и обеспечению населения водой

Караганда. 12 ноября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области реализуются 90 проектов по обеспечению населения централизованным водоснабжением. Также в регионе газифицируют 9 городов и 114 населённых пунктов, передает Kazakhstan Today.

В рамках госпрограмм "Нурлы жер", "Нурлы жол" и "Дорожная карта занятости" реализуются проекты на 13,8 миллиарда тенге по обеспечению населения централизованной питьевой водой и водоотведением, что позволит по итогам года довести обеспеченность централизованным водоснабжением городского населения до 98%, сельского - до 89,9%. До 100% городского населения обеспечат к 2021 году, а к 2023 - сельское", - рассказал глава региона Женис Касымбек

Стоит отметить, что в Карагандинской области остро стоял вопрос стабильного, качественного водоснабжения Жезказгана и Сатпаева. Сейчас завершено строительство 1 километра резервного водовода из Кенгирского водохранилища за счёт средств корпорации "Казахмыс". До конца года будет разработан проект реконструкции Уйтас-Айдосского водовода. Кроме того, реализуются проекты строительства и реконструкции Эскулинского водовода стоимостью 7,01 миллиарда тенге Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Всё это позволит обеспечить жителей Жезказгана и Сатпаева бесперебойной подачей воды.

Кроме того, в регионе планируется газификация 9 городов и 114 населённых пунктов. В этом году завершается строительство первых пусковых комплексов в Караганде, Темиртау и Жезказгане. Подача газа начнётся после передачи сетей в АО "КазТрансГаз Аймак" и утверждения тарифа в 2021 году.

Как сообщил аким Карагандинской области, в 2021 году должно начаться строительство вторых пусковых комплексов в Караганде, Темиртау и Жезказгане. Будут подключены 3872 индивидуальных жилых дома. Кроме того, при поддержке финансирования начнут строить сети газоснабжения в Жанааркинском, Осакаровском районах, в Сарани и Шахтинске.

Газификация поможет улучшить экологию. Планируется перевести на газ некоторые предприятия "АрселорМиттал Темиртау" и "Казахмыса". Также эффективным решением экологического вопроса является снижение уровня выбросов промышленными предприятиями и озеленение. "Охрана окружающей среды и экологическое развитие для нашего региона - острая тема, особенно в Темиртау, Балхаше и Жезказгане. По поручению Елбасы совместно с Минэкологии был разработан комплексный план по улучшению экологической обстановки в регионе. Согласно плану, в ближайшие три года выбросы в атмосферу должны быть сокращены на 30%", - отметил глава Карагандинской области

Активно в области развивается и "зелёная" энергетика. В прошлом году запущены четыре солнечных электростанции суммарной мощностью 200 МВт. Сейчас реализуется проект строительства солнечной электростанции в Балхаше.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Карагандинской области отремонтировано свыше 2 тыс. километров автомобильных дорог.

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