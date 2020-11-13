В 2020 году в Карагандинской области отремонтировано свыше 2 тыс. километров автомобильных дорог

Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - В текущем году в Карагандинской области завершён ремонт 2116 километров автодорог общего пользования, передает Kazakhstan Today.

Из них 882 километров - это трассы республиканского значения и более 1200 километров дорог местного значения. Дороги в порядок привели по госпрограммам "Нурлы жол", "Дорожная карта занятости" и спецпроекта "Ауыл - Ел бесігі". В ремонте задействовали более 4 тысяч единиц дорожно-строительной техники и порядка 10 тысяч человек, рассказал аким региона Женис Касымбек во время брифинга в СЦК.

Несмотря на ежегодное развитие транспортной инфраструктуры, проблемными направлениями для региона остаются автодороги республиканского значения Караганда - Каркаралинск, Кызылорда -Жезказган, Жезказган - Караганда и Жезказган - Аркалык. В соответствии с поручением главы государства перед областью стоит задача реконструировать эти направления до 2025 года в рамках второй пятилетки госпрограммы "Нурлы жол". Реализация этих проектов даст толчок развитию туристических кластеров Балхашского, Каркаралинского и Улытауского регионов", - сообщил Женис Касымбек.

По автомобильным дорогам местной сети в этом году вдвое увеличены объёмы финансирования и ремонтных работ. В итоге строительными работами охвачены все города и районы области. Работа в данном направлении будет продолжена.

Основным проектом для региона является реализация транспортного коридора Центр - Юг. В частности, ведутся активные работы по реконструкции дороги от Караганды до границы Жамбылской области, Караганда - Балхаш (363 километра), а также Балхаш - Бурылбайтал (150 километров).

Общая протяженность автомобильных дорог Карагандинской области составляет 12 441 километр, в том числе 2785 километров дорог республиканского значения, 3462 областного и 6194 километра районного значения и улицы населённых пунктов.

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