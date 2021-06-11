Президент поручил сдерживать цены на продукты и регулировать - на стройматериалы

НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет премьер-министра Аскара Мамина об итогах социально-экономического развития Казахстана за январь - май 2021 года, санитарно-эпидемиологической обстановке и завершении посевной кампании, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Премьер-министр отметил, что экономика Казахстана вошла в стадию постпандемического восстановления. Темпы роста ВВП за январь - май составили 1,6% к соответствующему периоду прошлого года.

По словам Аскара Мамина, основными драйверами развития стали обрабатывающая промышленность, показавшая рост на уровне 7,2% (динамичный рост отмечен в машиностроении, производстве строительных материалов, легкой промышленности и других), а также строительный сектор.

Также наблюдается высокая инвестиционная активность в недобывающих секторах экономики. Рост инвестиций в основной капитал без учета горнодобычи составил 25,5%.

Президент был проинформирован о завершении весенних полевых работ, по итогам которых посевные площади увеличились на 78,2 тысячи гектаров, до 22,7 млн гектаров земли. Правительством приняты все необходимые решения по финансовому и материально-техническому обеспечению сева. На весенне-полевые работы выделено 128 млрд тенге, 380 тысяч тонн дизельного топлива по цене на 14% ниже рыночной, отгружено 405,3 тысячи тонн удобрений", - сообщает пресс-служба Акорды.

Премьер-министр отметил улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации в стране . Казахстан по темпам распространения COVID-19 перешел из "желтой" в "зеленую" зону. Уровень заболеваемости за неделю снизился на 30%, индекс репродуктивности вируса - до 0,84, занятость инфекционных коек сократилась до 24%, реанимационных - до 21%.

В "красной зоне" находится город Нур-Султан, в "желтой зоне" - Алматы, Атырауская, Павлодарская, Западно-Казахстанская, Акмолинская и Карагандинская области. Остальные 10 регионов - в "зеленой зоне".

На сегодняшний день около 2,4 млн человек вакцинировано первым компонентом, порядка 1,3 млн человек - вторым компонентом.

Глава государства отметил важность поддержания высоких темпов вакцинации населения и продолжения противоэпидемических мероприятий.

По итогам встречи президент поручил уделить особое внимание реализации мер по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары, регулированию ценообразования на строительные материалы, наращиванию притока внешних и внутренних инвестиций, дальнейшей диверсификации структуры экономики за счет роста и развития обрабатывающего сектора.





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