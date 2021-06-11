Министр здравоохранения рассказал об эпидемиологической ситуации в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал об эпидемиологической ситуации в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На 10 июня зарегистрировано 397 976 больных коронавирусом с положительным результатом ПЦР-теста, 55 999 случаев КВИ-. Республика Казахстана с 6 июня находится в "зеленой" зоне. В "красной" зоне остается город Нур-Султан. В "желтой" зоне шесть регионов - город Алматы, Атырауская, Павлодарская, Западно-Казахстанская, Акмолинская и Карагандинская области. Остальные 10 регионов - в "зеленой" зоне", - сказал министр здравоохранения на заседании правительства.

Он отметил, что в республике отмечается снижение заболеваемости КВИ.

Число выявленных случаев КВИ за последнюю неделю снизилось с 11 тыс. до 8 тыс. случаев, или в 1,3 раза по сравнению с прошлой неделей. С начала мая заболеваемость снизилась в 2,1 раза", - проинформировал Цой.

Занятость инфекционных коек на 10 июня составляет 24%, реанимационных коек - 21%.

В настоящее время в республике отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. Республика перешла из "желтой" зоны в "зеленую". Заболеваемость, согласно прогнозу, развивается по оптимистичному сценарию. Ситуация на постоянном контроле Министерства здравоохранения", - сказал глава Минздрава.

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