Аймагамбетов проинформировал Токаева о ходе подготовки к учебному году

Фото пресс-службы Акорды

НУР-СУЛТАН. 29 ИЮЛЯ - Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра образования и науки Асхата Аймагамбетова об исполнении поручений по развитию образования и науки и о ходе подготовки к учебному году, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президент был проинформирован о проводимых организационных мероприятиях и мерах, разработанных для возвращения к традиционному формату обучения, сообщает пресс-служба Акорды.

Министр представил данные о подготовке Национального проекта "Білімді Улт" и исполнении поручений главы государства, озвученных в Послании и на заседаниях Национального совета общественного доверия. 43% поручений НСОД касаются сферы образования и науки. В рамках проекта "Читающая школа" осуществляется переформатирование работы школьных библиотек и закуп художественной и детской литературы. Также ведется работа по поддержке детей с особыми потребностями.

Асхат Аймагамбетов сообщил о работе по усилению ведомства профессиональными кадрами, среди которых выпускники ведущих мировых университетов и члены молодежного кадрового резерва.

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация об исполнении поручения по закрытию недобросовестных вузов.

Глава государства поручил министру усилить работу в этом направлении и рассмотреть вопрос внесения законодательных поправок для упрощения процедуры отзыва лицензий у недобросовестных вузов и введения сроков их действия.

Президент отметил важность повышения заработной платы сотрудников государственных вузов с 1 сентября текущего года.

Касым-Жомарт Токаев также поручил разработать меры по поддержке победителей Международных олимпиад среди школьников.

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