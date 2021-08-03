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Токаев дал ряд поручений Мамину и Саткалиеву

02.08.2021 9829
Токаев дал ряд поручений Мамину и Саткалиеву
Фото пресс-службы Акорды
НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Аскара Мамина и председателя правления АО "Самрук-Казына" Алмасадама Саткалиева, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президент Казахстана был проинформирован о реализации новых значимых инвестиционных проектов, направленных на повышение качества жизни и мобильности населения Казахстана, улучшение экологической обстановки, создание новых рабочих мест, сообщает пресс-служба Акорды.
 
В частности, представленные проекты предполагают решение ключевых вопросов в области водообеспечения Западного Казахстана, газоснабжения регионов, строительства объектов энергетики, в том числе Алматинского энергоузла, а также развития транзитно-транспортного потенциала страны.
 
По итогам встречи были даны поручения, касающиеся осуществления данных инфраструктурных проектов.
 

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