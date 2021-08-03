Токаев дал ряд поручений Мамину и Саткалиеву

Фото пресс-службы Акорды

НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Аскара Мамина и председателя правления АО "Самрук-Казына" Алмасадама Саткалиева, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Президент Казахстана был проинформирован о реализации новых значимых инвестиционных проектов, направленных на повышение качества жизни и мобильности населения Казахстана, улучшение экологической обстановки, создание новых рабочих мест, сообщает пресс-служба Акорды.

В частности, представленные проекты предполагают решение ключевых вопросов в области водообеспечения Западного Казахстана, газоснабжения регионов, строительства объектов энергетики, в том числе Алматинского энергоузла, а также развития транзитно-транспортного потенциала страны.

По итогам встречи были даны поручения, касающиеся осуществления данных инфраструктурных проектов.

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