В Казахстане разработали карту туристских зон

НУР-СУЛТАН. 17 СЕНТЯБРЯ - Министерство культуры и спорта РК разработало и выложило на публичное обсуждение карту туристификации, куда вошли 54 территории, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Документ находится на публичном обсуждении до 30 сентября 2021 года.
Туристские территории разделены на республиканского и регионального уровня.
В список туристских зон республиканского уровня вошли:
Щучинско-Боровская курортная зона Акмолинской области;
Зерендинская курортная зона Акмолинской области;
Побережье озера Алаколь Алматинской области;
Горнолыжный курорт "Тургень" Алматинской области;
Горнолыжный курорт "Шымбулак" Алматинской области;
Горнолыжный курорт "Табаган" Алматинской области;
Горнолыжный курорт "Акбулак" Алматинской области;
Большой Алматинский канал Алматинской области;
Чарынский каньон, Чарынский государственный национальный природный парк Алматинской области;
Город-курорт Тенгри, город Капшагай Алматинской области;
Побережье озера Балхаш Алматинской области;
Санаторно-курортная зона "Арасан" Алматинской области;
Побережье озера Алаколь Восточно-Казахстанской области;
Побережье Каспийского моря город Актау Мангистауской области;
Город Туркестан Туркестанской области;
Город Кентау Туркестанской области;
Территория государственного национального природного парка "Сайрам-Угам" Туркестанской области;
Побережье озера Балхаш город Балхаш Карагандинской области;
Побережье озера Балхаш, город Приозерск Карагандинской области;
Баянаульская курортная зона Павлодарской области;
Имантау-Шалкарская курортная зона Северо-Казахстанской области;
Туристская зона "Байконыр", поселок Торетам, Кармакшинский район, Кызылординская область;
город Нур-Султан;
город Алматы.
В список туристских зон регионального уровня вошли:
Капчагайское водохранилище Алматинской области;
Государственный национальный природный парк "Колсайские озера" Алматинской области;
Государственный национальный природный парк "Алтын-Емел" Алматинской области;
Государственный национальный природный парк "Иле-Алатау" Алматинской области;
Большой Алматинский канал Алматинской области;
Комплекс "Средневековый Сарайшык" Атырауской области;
Курортная зона Каргалинского водохранилища Актюбинской области;
Санаторий Рахмановские ключи Восточно-Казахстанской области;
Государственный национальный природный парк "Катон-Карагай" Восточно-Казахстанской области;
Бухтарминское водохранилище Восточно-Казахстанской области;
Горнолыжный кластер Алтая Восточно-Казахстанской области;
Дворцовый комплекс "Акыртас" Жамбылской области;
Мавзолей "Айша биби" Жамбылской области;
Мавзолей "Карахан" Жамбылской области;
Историко-этнокультурный комплекс "Коне Тараз" Жамбылской области;
Этноисторический комплекс "Тектурмас" Жамбылской области;
Западно-Казахстанский историко-культурный, архитектурно-этнографический музей-заповедник Хан Ордасы Западно-Казахстанской области;
Кластер детско-юношеского туризма города Уральска Западно-Казахстанской области;
Каркаралинская курортная зона Карагандинской области;
Историко-культурный комплекс "Улытау" Карагандинской области;
Курортная зона Алтынсаринского района Костанайской области;
Курортная зона озера Камысты Кызылординской области;
Грязевые курорты Жанакоргана Кызылординской области;
Караванные тропы Бейнеу Мангистауской области;
Сакральные места Каракии Мангистауской области;
Плато Устюрт Мангистауской области;
Ажурные каньоны Мунайлы Мангистауской области;
Тупкараган Мангистауской области;
Алтарь "Звезда Казахстана" Северо-Казахстанской области;
Курортная зона Сарыагаш Туркестанской области.
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