В Казахстане разработали карту туристских зон

НУР-СУЛТАН. 17 СЕНТЯБРЯ - Министерство культуры и спорта РК разработало и выложило на публичное обсуждение карту туристификации, куда вошли 54 территории, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Документ находится на публичном обсуждении до 30 сентября 2021 года.

Туристские территории разделены на республиканского и регионального уровня.

В список туристских зон республиканского уровня вошли:

Щучинско-Боровская курортная зона Акмолинской области;

Зерендинская курортная зона Акмолинской области;

Побережье озера Алаколь Алматинской области;

Горнолыжный курорт "Тургень" Алматинской области;

Горнолыжный курорт "Шымбулак" Алматинской области;

Горнолыжный курорт "Табаган" Алматинской области;

Горнолыжный курорт "Акбулак" Алматинской области;

Большой Алматинский канал Алматинской области;

Чарынский каньон, Чарынский государственный национальный природный парк Алматинской области;

Город-курорт Тенгри, город Капшагай Алматинской области;

Побережье озера Балхаш Алматинской области;

Санаторно-курортная зона "Арасан" Алматинской области;

Побережье озера Алаколь Восточно-Казахстанской области;

Побережье Каспийского моря город Актау Мангистауской области;

Город Туркестан Туркестанской области;

Город Кентау Туркестанской области;

Территория государственного национального природного парка "Сайрам-Угам" Туркестанской области;

Побережье озера Балхаш город Балхаш Карагандинской области;

Побережье озера Балхаш, город Приозерск Карагандинской области;

Баянаульская курортная зона Павлодарской области;

Имантау-Шалкарская курортная зона Северо-Казахстанской области;

Туристская зона "Байконыр", поселок Торетам, Кармакшинский район, Кызылординская область;

город Нур-Султан;

город Алматы.

В список туристских зон регионального уровня вошли:

Капчагайское водохранилище Алматинской области;

Государственный национальный природный парк "Колсайские озера" Алматинской области;

Государственный национальный природный парк "Алтын-Емел" Алматинской области;

Государственный национальный природный парк "Иле-Алатау" Алматинской области;

Большой Алматинский канал Алматинской области;

Комплекс "Средневековый Сарайшык" Атырауской области;

Курортная зона Каргалинского водохранилища Актюбинской области;

Санаторий Рахмановские ключи Восточно-Казахстанской области;

Государственный национальный природный парк "Катон-Карагай" Восточно-Казахстанской области;

Бухтарминское водохранилище Восточно-Казахстанской области;

Горнолыжный кластер Алтая Восточно-Казахстанской области;

Дворцовый комплекс "Акыртас" Жамбылской области;

Мавзолей "Айша биби" Жамбылской области;

Мавзолей "Карахан" Жамбылской области;

Историко-этнокультурный комплекс "Коне Тараз" Жамбылской области;

Этноисторический комплекс "Тектурмас" Жамбылской области;

Западно-Казахстанский историко-культурный, архитектурно-этнографический музей-заповедник Хан Ордасы Западно-Казахстанской области;

Кластер детско-юношеского туризма города Уральска Западно-Казахстанской области;

Каркаралинская курортная зона Карагандинской области;

Историко-культурный комплекс "Улытау" Карагандинской области;

Курортная зона Алтынсаринского района Костанайской области;

Курортная зона озера Камысты Кызылординской области;

Грязевые курорты Жанакоргана Кызылординской области;

Караванные тропы Бейнеу Мангистауской области;

Сакральные места Каракии Мангистауской области;

Плато Устюрт Мангистауской области;

Ажурные каньоны Мунайлы Мангистауской области;

Тупкараган Мангистауской области;

Алтарь "Звезда Казахстана" Северо-Казахстанской области;

Курортная зона Сарыагаш Туркестанской области.





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