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В Казахстане разработали карту туристских зон

17.09.2021, 17:23 5374
НУР-СУЛТАН. 17 СЕНТЯБРЯ - Министерство культуры и спорта РК разработало и выложило на публичное обсуждение карту туристификации, куда вошли 54 территории, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Документ находится на публичном обсуждении до 30 сентября 2021 года.
 
Туристские территории разделены на республиканского и регионального уровня.
 
В список туристских зон республиканского уровня вошли:
 
Щучинско-Боровская курортная зона Акмолинской области;
 
Зерендинская курортная зона Акмолинской области;
 
Побережье озера Алаколь Алматинской области;
 
Горнолыжный курорт "Тургень" Алматинской области;
 
Горнолыжный курорт "Шымбулак" Алматинской области;
 
Горнолыжный курорт "Табаган" Алматинской области;
 
Горнолыжный курорт "Акбулак" Алматинской области;
 
Большой Алматинский канал Алматинской области;
 
Чарынский каньон, Чарынский государственный национальный природный парк Алматинской области;
 
Город-курорт Тенгри, город Капшагай Алматинской области;
 
Побережье озера Балхаш Алматинской области;
 
Санаторно-курортная зона "Арасан" Алматинской области;
 
Побережье озера Алаколь Восточно-Казахстанской области;
 
Побережье Каспийского моря город Актау Мангистауской области;
 
Город Туркестан Туркестанской области;
 
Город Кентау Туркестанской области;
 
Территория государственного национального природного парка "Сайрам-Угам" Туркестанской области;
 
Побережье озера Балхаш город Балхаш Карагандинской области;
 
Побережье озера Балхаш, город Приозерск Карагандинской области;
 
Баянаульская курортная зона Павлодарской области;
 
Имантау-Шалкарская курортная зона Северо-Казахстанской области;
 
Туристская зона "Байконыр", поселок Торетам, Кармакшинский район, Кызылординская область;
 
город Нур-Султан;
 
город Алматы.
 
В список туристских зон регионального уровня вошли:
 
Капчагайское водохранилище Алматинской области;
 
Государственный национальный природный парк "Колсайские озера" Алматинской области;
 
Государственный национальный природный парк "Алтын-Емел" Алматинской области;
 
Государственный национальный природный парк "Иле-Алатау" Алматинской области;
 
Большой Алматинский канал Алматинской области;
 
Комплекс "Средневековый Сарайшык" Атырауской области;
 
Курортная зона Каргалинского водохранилища Актюбинской области;
 
Санаторий Рахмановские ключи Восточно-Казахстанской области;
 
Государственный национальный природный парк "Катон-Карагай" Восточно-Казахстанской области;
 
Бухтарминское водохранилище Восточно-Казахстанской области;
 
Горнолыжный кластер Алтая Восточно-Казахстанской области;
 
Дворцовый комплекс "Акыртас" Жамбылской области;
 
Мавзолей "Айша биби" Жамбылской области;
 
Мавзолей "Карахан" Жамбылской области;
 
Историко-этнокультурный комплекс "Коне Тараз" Жамбылской области;
 
Этноисторический комплекс "Тектурмас" Жамбылской области;
 
Западно-Казахстанский историко-культурный, архитектурно-этнографический музей-заповедник Хан Ордасы Западно-Казахстанской области;
 
Кластер детско-юношеского туризма города Уральска Западно-Казахстанской области;
 
Каркаралинская курортная зона Карагандинской области;
 
Историко-культурный комплекс "Улытау" Карагандинской области;
 
Курортная зона Алтынсаринского района Костанайской области;
 
Курортная зона озера Камысты Кызылординской области;
 
Грязевые курорты Жанакоргана Кызылординской области;
 
Караванные тропы Бейнеу Мангистауской области;
 
Сакральные места Каракии Мангистауской области;
 
Плато Устюрт Мангистауской области;
 
Ажурные каньоны Мунайлы Мангистауской области;
 
Тупкараган Мангистауской области;
 
Алтарь "Звезда Казахстана" Северо-Казахстанской области;
 
Курортная зона Сарыагаш Туркестанской области.

 

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