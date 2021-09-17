В сеть ЮНЕСКО включен заповедник Кольсайские озера

АБУДЖА. 16 СЕНТЯБРЯ - 15 сентября 2021 года в рамках Программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" (МАБ) во Всемирную сеть биосферных заповедников были включены 20 новых объектов из 21 страны. В этом году в список вошел заповедник Кольсайские озера, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Расположенный в северной части горной системы Тянь-Шань, биосферный заповедник Кольсайские озера отличается уникальными степными ландшафтами, которые поднимаются до ледяных пиков альпийского пояса, а также каньонами, реками и живописными озерами, обрамленными хвойными и лиственными лесами. Здесь обитают многие редкие и вымирающие виды животных, в частности тянь-шаньский бурый медведь, снежный барс и туркестанская рысь. Биосферный заповедник занимает площадь в 242 085 гектаров и граничит на юге с Иссык-Кульским биосферным заповедником Кыргызстана.

В то время как большинство из его 8000 жителей живут за счет сельского хозяйства и животноводства, биосферный заповедник обладает огромным потенциалом для устойчивого туризма, чему способствует его близость к городу Алматы, финансовому, экономическому и культурному центру Казахстана. Основная цель биосферного заповедника заключается в сохранении типичных, редких и уникальных природных особенностей и поддержке устойчивого социально-экономического развития", - отметили в ЮНЕСКО.

Отныне Сеть насчитывает 727 заповедников в 131 стране мира, в том числе 22 трансграничных объекта. Биосферные заповедники ЮНЕСКО в настоящее время охватывают более 5% суши Земли, и на их территории сочетаются сохранение биоразнообразия, экологическое просвещение, исследования и устойчивое развитие.

Международный координационный совет программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" (МКС-MAБ), заседание которого проходит в Абудже с 13 по 17 сентября (впервые на африканском континенте), утвердил включение новых объектов в Сеть наряду с расширением территории или изменением зонирования двух существующих биосферных заповедников. Программа МАБ также отмечает свой 50-летний юбилей в 2021 году.

В ходе этой сессии в Сеть МАБ впервые были включены объекты из Лесото, Ливии и Саудовской Аравии: биосферный заповедник Маценг, биосферный заповедник Ашаафеан и биосферный заповедник Джузур Фарасан, соответственно. В Европе биосферный заповедник Мура-Драва-Дунай, расположенный на территории пяти стран, стал первым объектом Сети МАБ, которым совместно управляет такое число стран (Австрия, Хорватия, Венгрия, Сербия и Словения).

ЮНЕСКО будет помогать странам в достижении к 2030 году целевого показателя, согласно которому 30% планеты будут покрыты охраняемыми территориями. Достижение этой цели начинается здесь и сейчас, с этих новых заповедников, присоединившихся к Программе МАБ. Экологическое просвещение также имеет важное значение для восстановления наших взаимоотношений с природой, начиная с раннего детства и заканчивая программами исследования биосферы, и ЮНЕСКО мобилизована на то, чтобы к 2025 году окружающая среда стала ключевым компонентом учебной программы", - заявила г-жа Одрэ Азуле, генеральный директор ЮНЕСКО.

Биосферные заповедники ЮНЕСКО играют центральную роль в образовательной, исследовательской и просветительской работе, направленной на разработку и внедрение передовых методов в области устойчивого развития и предотвращение утраты биоразнообразия. Эта сеть оказывает местным общинам и государствам-членам содействия в понимании, оценке и охране окружающей среды.

Всемирная сеть биосферных заповедников ежегодно пополняется новыми объектами по решению руководящего органа МАБ — Международного координационного совета, в состав которого входят представители 34 государства-члена ЮНЕСКО, избираемые на ротационной основе. Учрежденная ЮНЕСКО в 1971 году в качестве межправительственной научной программы, Программа "Человек и биосфера" на протяжении 50 лет выдвигала идею сохранения биоразнообразия наряду с устойчивым развитием.

Биосферные заповедники, пополнившие сеть в этом году:

- Биосферный резерват "Кузнецкий Алатау", Российская Федерация;

- Биосферный резерват "Гора Большое Богдо", Российская Федерация;

- Трансграничный биосферный резерват "Убсунурская котловина", Монголия - Российская Федерация;

- Биосферный заповедник Кольсайские озера (Колсай колдері), Казахстан;

- Нижне-Амударьинский государственный биосферный резерват, Узбекистан;

- Биосферный заповедник на территории пяти стран Мура-Драва-Дунай (Австрия, Хорватия, Венгрия, Сербия, Словения);

- Биосферный заповедник Atl'ka7tsme / Залив Хау, Канада;

- Биосферный заповедник Мартиника, Франция;

- Биосферный заповедник Южный Мозель, Франция;

- Биосферный заповедник Монте Граппа, Италия;

- Биосферный заповедник Вандо, Республика Корея;

- Биосферный заповедник Маценг, Лесото;

- Биосферный заповедник Ашаафеан, Ливия;

- Биосферный заповедник Холм Пенанг, Малайзия;

- Биосферный заповедник Avireri-Vraem, Перу;

- Биосферный заповедник Джузур Фарасан, Саудовская Аравия;

- Биосферный заповедник Ribeira Sacra E Serras Do Oribio E Courel, Испания;

- Биосферный заповедник Дой Чианг Дао, Таиланд;

- Биосферный заповедник Нуи Чуа, Вьетнам;

- Биосферный заповедник Кон ха Нунг, Вьетнам.

Изменение существующих биосферных заповедников (расширение территории, изменение зонирования или переименование):

- Биосферный заповедник Тоскано-Эмилианские Апеннины, Италия;

- Биосферный заповедник Лаука, Чили.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства