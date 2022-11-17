Токаев о январской трагедии: Есть попытки представить преступления как народное восстание

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Алматы. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На встрече с общественностью Алматы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о попытках оправдать преступные деяния, совершенные во время январских погромов, и представить их как народное восстание.
Мне, как коренному алматинцу, было очень больно видеть, как преступники разрушают город - золотую колыбель нашего народа. В тот момент любое промедление привело бы к тому, что бандиты, почувствовавшие свою безнаказанность, растерзали наш любимый город. В критический для судьбы страны момент наш народ проявил беспримерное единство и решительность", - сказал президент, обращаясь к алматинцам.
Он подчеркнул важность четкого различия мирных митингов населения и кровавых преступлений, совершенных бандитами.
Мы не должны поддаваться на провокации и идти на поводу у деструктивных сил, пытающихся посеять раздор в нашем обществе. Недопустимо героизировать участников беспорядков и пытаться оправдать преступные замыслы их организаторов. Все они понесут заслуженное наказание", - заверил президент.
Он высказался о решении амнистировать тех участников январских событий, которые не совершили тяжких преступлений.
Закон об амнистии уже принят. Убежден, это верный шаг с точки зрения гуманизма, потому что милосердие - это благое дело. После необходимых юридических процедур амнистированные смогут вернуться к своим близким. Надеюсь, что подобная трагедия больше никогда не повторится. Мы сделаем все для этого", - сказал президент.
Он также рассказал, что перед январскими событиями были люди, которые целенаправленно раскачивали ситуацию в стране. Они различными способами подогревали протестные настроения и преследовали цель расколоть наше общество. Поэтому многие из них тоже косвенно ответственны за случившуюся январскую трагедию.
Потому что, прекрасно видя, как обостряется обстановка и нарастает хаос, они, наоборот, призывали людей выходить на улицы и площади, тем самым усугубив и без того сложную ситуацию. Но в критический момент они попрятались по своим домам. В самый пик событий их не было ни видно, ни слышно. Тем временем тысячи, может быть, десятки тысяч ответственных граждан, объединенных в общественные дружины, охраняли различные объекты, противостояли мародерам. Волонтеры обеспечивали горячим питанием военнослужащих и полицейских. Они и есть самые настоящие герои, которые не бьют себя в грудь, не пытаются что-то доказать, не требуют к себе особого внимания. Тогда как провокаторы только и желают выставить себя героями», - высказался Токаев.
Когда ситуация нормализовалась, продолжил президент, они снова потянулись на площади и улицы, "будто действительно радеют за справедливость и благополучие сограждан".
Я считаю, что это двуличие и откровенный цинизм. К сожалению, и сейчас они пытаются вести эту опасную игру. Для них это лишь игра, где их заботит только мнимая популярность в социальных сетях и желание обратить на себя внимание тайных спонсоров. От этого страдают простые граждане и интересы государства. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что перед выборами говорить такого рода вещи не принято. Я решил сказать как есть, зато честно. Наш народ всегда умел отличать зерна от плевел. Поэтому уверен, что у таких людей в Казахстане нет и не будет никакого политического будущего. Но нельзя исключать, что они могут стать инструментом в руках различных деструктивных сил, пытающихся дестабилизировать обстановку в нашей стране. Убежден, что благодаря конструктивному диалогу всех ответственных общественно-политических сил мы не допустим этого. Я вижу в обществе надежду и веру в то, что все наши стратегические цели по построению сильной и развитой страны будут достигнуты. И это самое главное. Уверен, вместе мы преодолеем все вызовы и решим все поставленные задачи», - добавил глава государства.
Ранее Касым-Жомарт Токаев высказался, что в стране есть те, кто желает повторения январской трагедии.