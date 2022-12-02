Абайскую область возглавил Нурлан Уранхаев

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Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев своим указом переназначил акимом области Абай Нурлана Уранхаева, сообщает Акорда.
Нурлан Уранхаев родился 4 мая 1965 года. В 1987 году окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина по специальности "инженер-механик". В 2001 году окончил Казахский финансово-экономический институт по специальности "экономист-менеджер". Также имеет специальность "инженер-строитель" после окончания в 2006 году Восточно-Казахстанского государственного технического университета.
Карьера:
Трудовую деятельность начал в 1987 году слесарем-монтажником, далее работал мастером, прорабом треста "Казпромтехмонтаж" города Семея.
- 1997 год - доверенный управляющий АО "Сары-Арка" города Семея;
- 2001-2003 годы - генеральный директор АОЗТ "Казиркутсклес", Иркутская область;
- 2003-2005 годы - начальник управления энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Восточно-Казахстанской области;
- 2005-2006 годы - начальник управления капитального строительства Восточно-Казахстанской области;
- 2006-2007 годы - заместитель акима Восточно-Казахстанской области;
- 2007 год - заместитель председателя Комитета по государственным материальным резервам МЧС РК, город Астана;
- 2008 год - государственный инспектор администрации президента;
- 2009-2010 годы - заместитель председателя правления СПК "Ертic", Семей.
- 2010-2013 годы - заместитель акима Кызылординской области;
- 2013-2014 годы - советник президента Гуманитарного юридического инновационного университета Семея;
- 2014 год - заместитель председателя Агентства РК по защите прав потребителей, город Астана;
- 2015-2017 годы - генеральный директор АО "КазНИИСА" Министерства национальной экономики;
- 2017-2018 годы - руководитель управления архитектуры и градостроительства Алматы;
- 2019-2022 годы - руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана;
- с июня 2022 года назначен акимом области Абай.