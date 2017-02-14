Абдрахманов прокомментировал привлечение посла Казахстана в Польше к дисциплинарной ответственности

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Абдрахманов прокомментировал привлечение посла Казахстана в Польше к дисциплинарной ответственности14.02.2017
  • Фото: 24.kz
Государство  11:47

Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов прокомментировал привлечение посла Казахстана в Польше Алтая Абибуллаева к дисциплинарной ответственности, передает корреспондент агентства.

"Речь идет о нарушении этики государственного служащего. В целом в Министерстве иностранных дел со всей серьезностью приняли рассмотрение этого дела. В нашем министерстве действует принцип нулевой терпимости в отношении нарушений. Мы ожидаем в настоящее время материалы, которые придут к нам из вышестоящей инстанции", - заявил глава МИД журналистам.


Как сообщалось ранее, 9 февраля на заседании Комиссии при президенте РК по вопросам противодействия коррупции был рассмотрен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности чрезвычайного и полномочного посла РК в Польше Алтая Абибуллаева за нарушение законодательства о государственной службе.

"По итогам заседания Комиссией принято решение о внесении на имя главы государства рекомендации по наложению на А. Абибуллаева дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии", - сообщили в пресс-службе Акорды.
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