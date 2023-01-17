16.01.2023, 18:48 20861
Токаев поприветствовал планы Abu Dhabi Ports Group по развитию морской и портовой инфраструктуры на Каспии
Президент РК обсудил с гендиректором Abu Dhabi Ports Group перспективы реализации инвестиционных проектов в сфере транспорта и логистики
Фото: Акорда
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Абу-Даби. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с генеральным директором Abu Dhabi Ports Group Мухаммедом Аль-Шамиси, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе встречи были обсуждены перспективы реализации инвестиционных проектов в сфере транспорта и логистики.
Касым-Жомарт Токаев поприветствовал планы Abu Dhabi Ports Group по развитию морской и портовой инфраструктуры на Каспийском море и подписание соглашения о стратегическом партнерстве с национальной компанией "ҚазМұнайГаз".
Глава государства отметил, что Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии и в Каспийском регионе и проводит работу над диверсификацией транспортных направлений. В частности, наша страна активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут и транспортный коридор Север - Юг.
Мухаммед Аль-Шамиси поблагодарил президента за встречу и рассказал о планах по сотрудничеству с казахстанскими компаниями. Abu Dhabi Ports Group рассчитывает установить взаимовыгодное партнерство и предоставлять различные морские услуги и решения на Каспийском море и в регионе в целом, а также в транспортно-логистической отрасли.
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16.01.2023, 20:44 17436
Новая концепция развития сельских территорий позволит раскрыть их экономический потенциал
В рамках концепции предусматриваются шаги по модернизации социальной и инженерной инфраструктуры на селе, повышению уровня доходов сельчан через предпринимательство, развитие личных подсобных хозяйств и кооперации и др.
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Проекты отраслевых концепций и комплексный план социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к Астане, рассмотрены на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает пресс-служба главы правительства.
Министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что комплексным планом социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к Астане, до 2025 года предусмотрено строительство школ, детских садов, автодорог, сетей газо-, тепло-, электро- водоснабжения и водоотведения, развитие промышленности, а также повышение охвата граждан спортом и медуслугами и т.д.
Премьер-министр поддержал представленный проект комплексного плана с учетом полученного одобрения республиканской бюджетной комиссии.
Презентуя проект концепции развития сельских территорий РК на 2023-2027 годы, министр нацэкономики отметил, что в рамках нее предусматриваются шаги по модернизации социальной и инженерной инфраструктуры (школы, больницы, интернет, водохранилища и т.д.) на селе, повышению уровня доходов сельчан через предпринимательство, развитие личных подсобных хозяйств и кооперации и др.
Концепция разрабатывается в реализацию соответствующего указа и предвыборной программы главы государства для повышения эффективности подходов к развитию сельских территорий, улучшения качества жизни и создания комфортной среды проживания в сельской местности.
На совещании также рассмотрены проекты концепций развития топливно-энергетического комплекса республики до 2026 года и электроэнергетической отрасли до 2032 года.
Премьер-министр поручил доработать их с учетом озвученных предложений и замечаний.
16.01.2023, 19:34 19616
Президент Казахстана выразил соболезнования президенту Непала
Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял весть о многочисленных жертвах в результате крушения самолета
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял трагическую весть о многочисленных жертвах в результате крушения пассажирского самолета под городом Покхара.
В телеграмме президент Казахстана выразил искренние соболезнования президенту Непала, а также родным и близким погибших.
Напомним, турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу в воскресенье, 15 января, между старым и новым аэропортом Покхары. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа.
Власти Непала объявили в понедельник, 16 января, однодневный траур в связи с крушением самолета.
16.01.2023, 12:18 32266
На 80 процентов обновился состав депутатов сената: ЦИК подвел итоги выборов
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Центральной избирательной комиссии подвели окончательные итоги выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан, состоявшихся 14 января 2023 года.
Признать выборы депутатов сената парламента Республики Казахстан состоявшимися", - говорится в сообщении ЦИК.
Согласно окончательным итогам голосования, депутатами сената парламента Республики Казахстан от городов и регионов стали:
- Область Абай - Кайрат Тастекеев;
- Акмолинская область - Талгат Жунусов;
- Алматинская область - Жанболат Жоргенбаев;
- Атырауская область - Алибек Наутиев;
- Область Жетысу - Амангельды Толамисов;
- Карагандинская область - Серик Утешов;
- Кызылординская область - Руслан Рустемов;
- Павлодарская область - Ернур Айткенов;
- ВКО - Шакарым Буктугутов;
- Мангистауская область - Бекбол Орынбасаров;
- СКО - Гульмира Каримова;
- ЗКО - Арман Утегулов;
- Костанайская область - Гауез Нурмухамбетов;
- Астана - Бибигуль Жексенбай;
- Алматы - Жанна Асанова;
- Шымкент - Нурлан Бекназаров;
- область Улытау - Советбек Медебаев;
- Актюбинская область - Амангельды Нугманов;
- Жамбылская область - Сакен Арубаев;
- Туркестанская область - Мурат Кадырбек.
Кроме того, вторым депутатом сената от Астаны вместо выбывшего стал Андрей Лукин.
Зампредседателя ЦИК Константин Петров подытожил, что среди избранных депутатов - 4 действующих депутата сената, 5 секретарей областных маслихатов, 4 замакима областей, 2 акима районов, 2 сотрудника центральных госорганов, один руководитель учебного заведения, один руководитель областного управления и один представитель акционерного общества.
14 января 2023 года в Казахстане прошли выборы 20 депутатов сената парламента Республики Казахстан. Депутатов избирают выборщики - граждане Республики, являющиеся депутатами маслихатов, на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании. В избирательные бюллетени включены 55 кандидатов. 4 кандидата в городе Алматы, по 2 кандидата в 6 регионах: Алматинской, Жетісу, Жамбылской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях. В остальных регионах и городах Астане, Шымкенте - по 3 кандидата.
Напомним, на церемонии инаугурации 26 ноября 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что подпишет указ "О назначении выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан".
Выборы депутатов верхней палаты станут продолжением практической реализации конституционной реформы. По их итогам на основе принципов конкуренции и открытости обновится часть депутатского корпуса сената", - сказал президент.
14.01.2023, 12:24 85306
Озвучены предварительные итоги голосования на выборах депутатов сената Дополнено
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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан подвела предварительные итоги выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан в областях Абай, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жетісу, Улытау, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской областях, городах Астане, Алматы и Шымкенте.
Согласно предварительным итогам голосования, депутатами сената парламента Республики Казахстан от городов и регионов станут:
Область Абай - Кайрат Тастекеев (82,4%);
Акмолинская область - Талгат Жунусов (90,9%);
Алматинская область - Жанболат Жоргенбаев (83,2%);
Атырауская область - Алибек Наутиев (68,6%);
Область Жетысу - Амангельды Толамисов (76,3%);
Карагандинская область - Серик Утешов (78,2%);
Кызылординская область - Руслан Рустемов (67,4%);
Павлодарская область - Ернур Айткенов (87,1%);
ВКО - Шакарым Буктугутов (86%);
Мангистауская область - Бекбол Орынбасаров (72%);
СКО - Гульмира Каримова (80,4%);
ЗКО - Арман Утегулов (74,7%);
Костанайская область - Гауез Нурмухамбетов (83,1%);
Астана - Бибигуль Жексенбай (62,1%);
Алматы - Жанна Асанова (62,2%);
Шымкент - Нурлан Бекназаров (76,7%);
Область Улытау - Советбек Медебаев (61,7%);
Актюбинская область - Амангельды Нугманов (83,1%);
Жамбылская область - Сакен Арубаев (89,3%);
Туркестанская область - Мурат Кадырбек (72,5%).
Сегодня, 14 января 2023 года, в Казахстане проходят выборы 20 депутатов сената парламента Республики Казахстан. Депутатов избирают выборщики - граждане Республики, являющиеся депутатами маслихатов, на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании. В избирательные бюллетени включены 55 кандидатов. 4 кандидата в городе Алматы, по 2 кандидата в 6 регионах: Алматинской, Жетісу, Жамбылской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях. В остальных регионах и городах Астане, Шымкенте - по 3 кандидата.
Напомним, на церемонии инаугурации 26 ноября 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что подпишет указ "О назначении выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан".
Выборы депутатов верхней палаты станут продолжением практической реализации конституционной реформы. По их итогам на основе принципов конкуренции и открытости обновится часть депутатского корпуса сената", - сказал президент.
С нового года изменился законотворческий процесс в парламенте. Теперь мажилис наделяется правом принимать законы. А сенат будет только одобрять или не одобрять законы, рассмотренные мажилисом. Изменения и дополнения в Конституцию РК, проекты конституционных законов, а также законы, объявленные президентом приоритетными, будут рассматриваться на совместных заседаниях палат.
Кроме того, в конституционный закон "О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" включены нормы по изменению порядка формирования сената. Президентская квота сокращается до 10 мандатов, в том числе пять депутатов сената назначаются президентом по предложению Ассамблеи народа Казахстана.
Верхняя палата будет согласовывать кандидатуры на посты председателей Конституционного суда и Высшего судебного совета.
Дополнено, 14.01.2023, 15.08
Вторым депутатом сената от Астаны вместо выбывшего, по предварительным данным ЦИК, может стать Андрей Лукин, полномочия которого были прекращены накануне указом президента РК.
Голоса выборщиков распределились следующим образом:
- Зейнұлқабден Табиғат - 6
- Әбілқайыр Сайранбек Ербатырұлы - 4;
- Лукин Андрей Иванович - 19;
- Число бюллетеней с отметкой "Против всех" - 0;
- Число бюллетеней, признанных недействительными - 0.
Таким образом, согласно предварительным данным, предоставленным избирательной комиссией города Астаны, кандидат в депутаты сената парламента Республики Казахстан, набравший наибольшее число голосов выборщиков, - Андрей Лукин (65,5%).
- общее число выборщиков - 31;
- число выборщиков, получивших избирательные бюллетени - 29;
- число выборщиков, принявших участие в голосовании - 29.
13.01.2023, 20:19 105371
В МВД рассказали о легализации авто с армянскими номерами
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - МВД РК прорабатывает возможность дистанционного снятия с учета в Армении автомобилей, ввезенных на территорию Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
Автомобили, ввезенные из Армении, поставленные на временный учет и получившие желтые госномерные знаки, также подлежат регистрации в рамках текущей легализации. У владельцев автомобилей есть возможность получить белые автономера и поставить транспорт на учет.
МВД совместно с МИД, а также коллегами из Армении прорабатывает вопрос по снятию авто с учета дистанционно", - сообщил старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Алтынбек Жамалиев.
Напомним, в Казахстане с 1 января 2023 года ставка разового регистрационного сбора для автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года, составит 200 тысяч тенге. В эту сумму входит оплата за утилизацию и первичную регистрацию автомобиля.
13.01.2023, 18:49 110481
Смаилов: Мы уверены, что G4 City станет экономическим и туристическим центром
В Конаеве глава правительства также ознакомился с работой городской теплоснабжающей организации "Жылу орталығы", которая в 2020 году была переведена на газ
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
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Конаев. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Находясь с рабочей поездкой в Алматинской области, премьер-министр РК Алихан Смаилов ознакомился с ходом жилищного строительства, развития инфраструктуры и промышленности, а также проинспектировал работу теплоснабжающего предприятия "Жылу орталығы", сообщает пресс-служба главы правительства.
Премьер-министру доложили о реализации проекта по строительству Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД) общей протяженностью 66 км. На сегодняшний день проведены основные земляные работы, построены все мосты и развязки. Вместе с тем продолжается обустройство автодороги и внедрение интеллектуальной системы взимания платы за проезд и динамического взвешивания транспортных средств.
Смаилов отметил, что эта автомагистраль окажет существенное влияние на экономическое развитие региона, повысит его инвестиционный и туристический потенциал. Ожидается, что БАКАД позволит нарастить объем транзитных перевозок между Китаем и Европой, разгрузит транспортные потоки в Алматы, что положительно отразится на экологии города.
Это очень важный инвестиционный проект, который одним из первых реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Он, несомненно, придаст импульс экономическому развитию всего региона, а также повысит безопасность дорожного движения. Акимату необходимо ускорить завершение радиальных дорог до БАКАД. Правительство со своей стороны окажет необходимое содействие", - сказал Алихан Смаилов.
Премьер-министр также ознакомился с ходом строительства порядка 70 многоквартирных домов общей площадью свыше 290 тысяч кв. метров в жилом районе Коянкус города-спутника Gate City. Завершение работ ожидается к концу 2024 года.
Согласно концепции развития G4 City, интегрированный город будет состоять из четырех районов: Gate - деловой и финансовый центр, Golden - образовательный и медицинский хабы, Growing - промышленный и логистический хабы, Green - туристический кластер. В настоящее время на территории Gate City проведены магистральные инженерные сети и начато строительство жилого района Коянкус.
Мы уверены, что G4 City станет экономическим и туристическим центром, располагающимся вдоль Нового шелкового пути. Акимату области необходимо уделить максимум внимания социальной направленности проекта, прежде всего качеству жизни в городе", - отметил он.
В Конаеве глава правительства также ознакомился с работой городской теплоснабжающей организации "Жылу орталығы", которая в 2020 году была переведена на газ. В настоящее время предприятие вырабатывает порядка 179,72 Гкал/час и обеспечивает тепловой энергией около 30 тысяч абонентов, бюджетные организации и другие объекты.
Алихан Смаилов отметил, что перевод источника теплоснабжения на газ позволил повысить его энергоэффективность и значительно снизить выбросы вредных веществ в атмосферу.
Присвоение Конаеву статуса областного центра дало существенный толчок его развитию и увеличило приток населения в город. С учетом роста количества потребителей тепловой энергии в регионе акимату необходимо проработать вопросы увеличения мощности теплоисточников", - подчеркнул он.
Кроме того, премьер-министр посетил предприятие ТОО "Кнауф Гипс Капшагай", построенное за счет частных инвестиций в 2003 году и выпускающее изделия из гипса, сухие строительные смеси, а также оцинкованные профили.
В настоящее время производство загружено на 100%. Продукция завода поставляется на внутренний рынок и в шесть стран ближнего зарубежья: Афганистан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В 2022 году на экспорт было направлено более 30% от общего объема производства.
Алихан Смаилов отметил, что правительство активно поддерживает создание высокотехнологичных предприятий в строительной индустрии, что позволяет увеличивать объемы импортозамещения.
Реализация таких проектов с привлечением иностранных инвестиций является показателем надежности государства в части поддержки инвесторов. Акимату области нужно и далее создавать благоприятные условия для запуска новых индустриальных проектов", - сказал он.
13.01.2023, 17:17 116401
Прекращены полномочия депутата сената Андрея Лукина
Фото: senate.parlam.kz
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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата сената Андрея Лукина, сообщает пресс-служба Акорды.
Указом главы государства прекращены полномочия депутата сената парламента Республики Казахстан Лукина Андрея Ивановича", - информирует пресс-служба.
Ранее сообщалось, что Канат Тумыш освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике.
13.01.2023, 10:16 116791
Парламент РК одобрил утрату силы закона о Первом Президенте Дополнено
Фото: elbasy.kz
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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса и сената парламента Республики Казахстан на совместном заседании одобрили в двух чтениях законопроект о признании утратившим силу конституционного закона о Первом Президенте - Елбасы.
Закон принят в целях исполнения поправок в Конституцию, принятых на референдуме.
С принятием закона первый президент РК Нурсултан Назарбаев лишается привилегии первого главы государства, останется только историческая роль основателя этого государства. Также снимается неприкосновенность с близких родственников первого президента.
Теперь права Елбасы будут гарантироваться законом о президенте, который содержит статью об экс-президентах РК.
Дополнено 13.01.2023, 11.15
В кулуарах парламента министр юстиции РК Азамат Ескараев пояснил, что с отменой закона о первом президенте родственники елбасы лишаются гарантий неприкосновенности, однако они продолжают действовать для Нурсултана Назарбаева.
Сохраняются все гарантии для экс-президента. Членов семьи это не касается, только его. Закон, который ставится на утрату, предусматривал на имущество, счета на членов семьи соответствующие гарантии. В случае принятия закона эти гарантии отменяются", - пояснил Ескараев.
Напомним, 11 января Конституционный суд признал утратившим силу закон "О Первом Президенте".
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