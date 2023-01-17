Токаев поприветствовал планы Abu Dhabi Ports Group по развитию морской и портовой инфраструктуры на Каспии  

Президент РК обсудил с гендиректором Abu Dhabi Ports Group перспективы реализации инвестиционных проектов в сфере транспорта и логистики

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Абу-Даби. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с генеральным директором Abu Dhabi Ports Group Мухаммедом Аль-Шамиси, сообщает пресс-служба - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с генеральным директором Abu Dhabi Ports Group Мухаммедом Аль-Шамиси, сообщает пресс-служба Акорды





В ходе встречи были обсуждены перспективы реализации инвестиционных проектов в сфере транспорта и логистики.





Касым-Жомарт Токаев поприветствовал планы Abu Dhabi Ports Group по развитию морской и портовой инфраструктуры на Каспийском море и подписание соглашения о стратегическом партнерстве с национальной компанией "ҚазМұнайГаз".





Глава государства отметил, что Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии и в Каспийском регионе и проводит работу над диверсификацией транспортных направлений. В частности, наша страна активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут и транспортный коридор Север - Юг.





Мухаммед Аль-Шамиси поблагодарил президента за встречу и рассказал о планах по сотрудничеству с казахстанскими компаниями. Abu Dhabi Ports Group рассчитывает установить взаимовыгодное партнерство и предоставлять различные морские услуги и решения на Каспийском море и в регионе в целом, а также в транспортно-логистической отрасли.



