Адлет Кожанбаев избран новым акимом Семея

Семей. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам выборов, состоявшихся 12 октября, акимом города Семея стал Адлет Кожанбаев, - По итогам выборов, состоявшихся 12 октября, акимом города Семея стал Адлет Кожанбаев, сообщили в территориальной избирательной комиссии города.





Избран акимом города Семей области Абай Кожанбаев Адлет Нурсагатович, 1980 года рождения, аким Кокпектинского района области Абай, проживает в селе Кокпекты, Кокпектинского района, области Абай, выдвинут в порядке самовыдвижения", - сказано в сообщении ТИК.





Всего в выборах участвовали три кандидата.





Из 220 761 гражданина, включенного по избирательному округу, в голосовании приняли участие 118 553 человека. Число недействительных бюллетеней составило 2482, с отметкой в строке "Против всех" - 4310.





В разные годы Адлет Кожанбаев работал в банковской сфере, занимал пост гендиректора Сервисной фабрики - филиала АО "Казахтелеком" в Алматы.





Находился на руководящих должностях в управлении финансов области Абай. С августа 2024 года был акимом Кокпектинского района области Абай.





Отметим, что это первые в республике выборы акима областного центра. Напомним, в Казахстане с 2025 года акимов районов и городов областного значения начали избирать через прямые выборы



