Аким Алматы обсудил с послом Новой Зеландии вопросы укрепления торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей

Алматы. 30 октября. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бауыржан Байбек обсудил с послом Новой Зеландии Яном Хиллом вопросы укрепления торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, передает Kazakhstan Today.





Глава дипломатической миссии высоко оценил транспортно-логистический потенциал города, открывающий торговые пути на рынки ЕАЭС, КНР и Центральной Азии. По его словам, несмотря на географическую удаленность, между сторонами имеются все предпосылки для наращивания взаимного сотрудничества.





Сегодня Алматы фокусирует свое внимание на внедрении в городе современных "умных" технологий и развитии инновационной "зеленой" экономики. В свою очередь, Новая Зеландия известна тем, что активно продвигает технологии возобновляемых источников энергии, которые генерируют уже 85% энергии в стране.





Кроме того, благодаря поддержке стартап-компаний, новые технологии стали третьей крупнейшей экспортной статьей Новой Зеландии, которая является мировым лидером по легкости ведения бизнеса согласно рейтингу Всемирного банка "Doing Business", где Казахстан занимает 36 место.





"Алматы - красивый и уникальный город, который имеет большой потенциал для развития туризма. Удивительно, что от центра города до горнолыжного курорта можно доехать всего за 20-30 минут. Я думаю, что новозеландские компании, специализирующиеся на туризме, будут заинтересованы в открывающихся возможностях здесь. Новая Зеландия все больше экспортирует высокотехнологичные IT-услуги, где мы также могли бы осуществить плодотворное сотрудничество", - отметил Ян Хилл.





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