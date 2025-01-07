Антикор предотвратил нерациональное расходование 55 млрд тенге

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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба реализует проект по мониторингу госзакупок и закупок квазигоссектора на предмет завышения плановых цен приобретаемых товаров, работ и услуг посредством информсистемы "Единое окно закупок" НПП Атамекен, сообщает пресс-служба агентства.





По итогам 2024 года предотвращено завышение на сумму 55,1 млрд тенге, половина из которых - 26 млрд тенге или 47% возвращены в бюджет. Остальную сумму заказчики пересмотрели. Плановая цена снижена или в рамках этих денег увеличено количество приобретаемого товара.





К примеру, в СКО предотвращено незаконное расходование 230 млн тенге. Антикоррупционная служба установила, что закупка работ по монтажу светодиодного оборудования для телевышки в Петропавловске проведена под предлогом ликвидации ЧС, хотя эти работы не связаны с чрезвычайной ситуацией. В итоге договор расторгнут, бюджетные средства возвращены.





В Карагандинской области Специализированная музыкальная школа-интернат планировала закупить 18 тыс. бутылок столового уксуса на 9 млн тенге, что значительно превышает потребности учреждения (всего 460 человек). Кроме того, цена одной бутылки была завышена до 500 тенге при рыночной стоимости 300 тенге, что увеличивало расходы на 3,5 млн тенге. После вмешательства Анткора закупка была отменена, а бюджету сэкономлено 9 млн тенге.





Аналогично в Кызылординской области областная филармония планировала приобрести 300 настенных картин на сумму 48 млн тенге (по 160 тыс. тенге за картину), при средней рыночной цене 20 тыс. тенге за единицу. Завышение стоимости составило 42 млн тенге. После рекомендации Антикора закупка была отменена, а средства возвращены в бюджет.



