15.01.2026, 18:55 61596
Аудиторы выявили нарушения на 2,9 трлн тенге в 2025 году
Фото: Depositphotos
Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году Высшая аудиторская палата РК провела десятки комплексных и точечных проверок, которые затронули ключевые направления государственной политики, экономики и общественной жизни, сообщили в пресс-службе ВАП.
Суммарно было 32 крупных аудита с охватом 250 объектов и 74 трлн тенге. В результате удалось выявить различные нарушения более чем на 2,9 трлн тенге. Из них в пользу государства уже возмещено и восстановлено свыше 365 млрд тенге", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 293 должностных лица и компании привлечены к административной ответственности.
Для устранения системных недостатков и нарушений правительству и объектам аудита направлено 132 рекомендации и 1,4 тысячи конкретных поручений, обязательных к исполнению", - подчеркнули в пресс-службе.
Кроме того, по итогам аудитов 44 материала было решено передать в правоохранительные органы.
15.01.2026, 12:01 104276
Токаев обсудил с главой FIS развитие лыжного спорта в Казахстане
Собеседники рассмотрели возможности расширения взаимодействия Казахстана с Международной федерацией лыжного спорта
Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял главу Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохана Элиаша. Стороны обсудили перспективы сотрудничества Казахстана с FIS, сообщили в Акорде.
Собеседники рассмотрели возможности расширения взаимодействия Казахстана с Международной федерацией лыжного спорта в сферах обмена опытом, подготовки спортсменов, тренерского образования и судейства.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Казахстане более 85 тысяч человек регулярно занимаются лыжными видами спорта. Он также подчеркнул, что Казахстан располагает современной инфраструктурой, включая горнолыжные и беговые лыжные комплексы, ледовые арены международного уровня.
Президент сообщил, что особое внимание уделяется подготовке к предстоящим зимним Олимпийским играм в Италии.
В свою очередь президент FIS подчеркнул, что представители Казахстана достойно выступают на престижных мировых соревнованиях. Он также высоко оценил проводимые в Казахстане социально-экономические реформы.
В завершение встречи президент наградил Йохана Элиаша орденом "Достық" II степени за вклад в развитие лыжного вида спорта и сноуборда в Казахстане.
Напомним, казахстанские спортсмены будут состязаться в 10 спортивных дисциплинах на XXV зимних Олимпийских играх.
13.01.2026, 18:14 244986
Токаеву доложили о реализации крупных газовых проектов и цифровизации отрасли
Фото: Акорда
Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Алибек Жамауов представил президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву отчет о результатах деятельности компании за 2025 год и реализации ключевых проектов в газовой отрасли, сообщает Акорда.
Одним из значимых событий в 2025 году стало завершение строительства газопровода Талдыкорган - Ушарал с опережением срока на 1 год и 4 месяца. Его запуск позволит обеспечить природным топливом 84 населенных пункта области Жетысу и повысить уровень газификации региона до 76%", - рассказал глава компании.
Он проинформировал, что в прошлом году доступ к природному газу получили порядка 400 тысяч человек, подключено 112 населенных пунктов.
Алибек Жамауов также доложил о ходе реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе второй нитки магистрального газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент и газоперерабатывающего завода на Кашагане мощностью 1 млрд кубических метров в год.
Вместе с тем ведутся работы на месторождении Малдыбай в Жамбылской области. Введено в эксплуатацию месторождение Барханная в составе Амангельдинской группы.
В рамках инициативы Aqyl Energy осуществляется цифровизация процессов учета и управления газоснабжением с применением современных технологий, включая элементы искусственного интеллекта и аналитики данных", - сообщил председатель QazaqGaz.
Президент поручил принять меры по обеспечению стабильного газоснабжения населения и экономики в отопительный период, активизировать внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта, а также продолжить работу по расширению ресурсной базы газовой отрасли.
13.01.2026, 16:35 251786
Президенту доложили о состоянии боевой готовности армии Казахстана
Фото: Акорда
Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр обороны Казахстана Даурен Косанов доложил президенту - верховному главнокомандующему Вооруженными силами страны Касым-Жомарту Токаеву о состоянии боевой готовности армии, сообщает Акорда.
Глава Минобороны доложил о мероприятиях по внедрению цифровых технологий, военно-патриотической работе, а также о совершенствовании военной инфраструктуры и представил информацию по исполнению поручений президента по наведению дисциплины и порядка в рядах Вооруженных сил.
По итогам встречи верховный главнокомандующий поставил перед министром конкретные задачи по поддержанию боевой готовности армии, укреплению воинской дисциплины и правопорядка.
Ранее Токаев провел совещание по парламентской реформе.
13.01.2026, 10:40 273131
Водоканалы Казахстана установят миллионы умных счетчиков к 2028 году
Фото: Depositphotos
Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане проводится работа по стандартизации требований к системам автоматизации (АСУ ТП) и приборам учета с технологией телеметрии для автоматического сбора показаний через каналы связи. Об этом на заседании правительства сообщил вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов.
По его словам, в 2026-2028 годах планируется установить более 3,6 млн умных счетчиков воды, что позволит существенно оптимизировать расходы воды и увеличить срок службы оборудования.
Совместно с отечественными и международными экспертами проведена оценка деятельности водоканалов в пяти городах - в Астане, Шымкенте, Уральске, Экибастузе и Шахтинске. По ее итогам подготовлены рекомендации по оптимизации процессов и разработано техническое задание на подготовку технико-экономического обоснования, предусматривающее единые цифровые решения и поэтапность внедрения. Ведется работа с акиматами и субъектами естественных монополий по формированию заявок на приборизацию водоснабжения", - отметил он.
Кроме того, в прошлом году подписаны меморандумы с крупными международными сетевыми операторами Veolia, Suez и Aqualia. Формат сотрудничества не предполагает передачу активов, а направлен на внедрение управленческих решений и передовых практик при сохранении государственного контроля.
В настоящее время продолжаются переговоры с рядом азиатских компаний, чтобы расширить опыт и компетенции в управлении водной инфраструктурой страны.
12.01.2026, 19:48 325711
Потерпевшим казахстанцам возмещено свыше 141 млрд тенге по итогам раскрытых преступных схем в 2025 году
Фото: Акорда
Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова об основных итогах деятельности ведомства за 2025 год и задачах на предстоящий период, сообщает Акорда.
Завершено расследование 1135 уголовных дел, потерпевшим возмещено 141,5 млрд тенге, ликвидировано 15 преступных групп и 29 площадок, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств, с оборотом свыше 128 млрд тенге. Пресечена деятельность 22 теневых криптообменников, отмывавших доходы от наркоторговли и мошенничества. Заблокировано более 1,1 тысячи незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты и 20 тысяч дроп-карт, участвовавших в легализации наркодоходов", - проинформировал глава АФМ.
Как отметил Элиманов, финансовым сектором расторгнуты деловые отношения с 2 тысячами компаний и 56 тысячами лиц по подозрению в отмывании преступных доходов.
Предотвращены необоснованные бюджетные расходы по 53 инфраструктурным проектам на 264,2 млрд тенге, не допущен спекулятивный рост цен на социальный уголь путем пресечения схемы получения руководством товарной биржи незаконных вознаграждений на 2 млрд тенге. Предотвращен дефицит ГСМ через изобличение контрабандного вывоза за рубеж 102 тысяч тонн бензина", - сообщил Жанат Элиманов.
Также доложено о мерах по защите населения от вовлечения в онлайн-казино. Вскрыты криминальные потоки на 2,1 трлн тенге при пособничестве 35 платежных организаций.
Установлены случаи выдачи 625 земельных участков 437 недропользователям, не осуществляющим разведку природных ресурсов, а также вывоза свыше 382 тысяч тонн незаконно добытых полезных ископаемых. Выявлены системные факты искусственного завышения количества оказанных услуг по линии ОСМС на 26 млрд тенге, в том числе случаи фиктивного оказания медицинской помощи умершим лицам", - рассказал председатель АФМ.
По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности агентства.
12.01.2026, 18:25 335566
Национальный курултай пройдет 20 января в Кызылорде
Фото: Акорда
Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провел очередное рабочее совещание по парламентской реформе с участием государственного советника Ерлана Карина и помощника президента по правовым вопросам Ержана Жиенбаева, сообщает Акорда.
На состоявшемся 9 января заседании рабочей группы были выработаны базовые подходы к определению статуса, полномочий и функций будущего однопалатного парламента, а также его взаимодействия с другими ветвями власти. На следующем заседании, запланированном на 15 января, будут обсуждены полномочия нового парламента в обеспечении деятельности ключевых государственных институтов", - проинформировал Ерлан Карин.
Ержан Жиенбаев ознакомил главу государства с новыми предложениями, поступающими от членов рабочей группы и общественности, в отношении конституционной реформы.
Президент отметил необходимость учета всех высказанных мнений и инициатив. Он также заявил, что окончательное решение по конституционной реформе примут граждане нашей страны в ходе общенародного референдума.
Отдельно был рассмотрен вопрос подготовки к пятому заседанию Национального курултая в Кызылорде. Токаев утвердил дату проведения заседания курултая 20 января этого года, дал ряд конкретных поручений по организационной и содержательной подготовке предстоящего важного мероприятия.
12.01.2026, 15:27 345821
КазНИИ культуры в Алматы возвращен государству
Отчуждение активов НИИ в 2019 году было проведено с нарушениями закона
Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Алматы вернула государству активы ТОО "Казахский научно-исследовательский институт культуры" на сумму свыше 300 млн тенге, сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура установила, что в 2019 году ТОО "Казахский научно-исследовательский институт культуры" отчуждено с нарушением закона.
По иску прокуратуры Медеуского района суд признал заключенные сделки недействительными. Государству возвращены активы на сумму свыше 300 млн тенге.
Работа по защите государственной собственности находится на особом контроле и продолжается.
Ранее сообщалось о возврате в госсобственность 800 тыс. га земель олигополий в предгорьях Алатау, на побережье Каспийского моря, нацпарка Бурабай, а также земель сельхозназначения.
12.01.2026, 15:07 294811
Предгорья Алатау, побережье Каспия, нацпарк Бурабай: 800 тыс. га земель возвращены государству
Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Во владение государства возвращено 800 тыс. га земель олигополий в предгорьях Алатау, на побережье Каспийского моря, нацпарка Бурабай, а также земли сельхозназначения - общественные пастбища и другие угодья, которые годами не использовались по назначению, сообщили генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов в соцсетях.
В целом, по его словам, в условиях масштабных экономических реформ в 2025 году прокуроры обеспечили интересы государства более чем на 1,1 трлн тенге.
В пользу государства изъяты деньги и имущество на 470 млрд тенге в сферах расходования госсредств, госзакупок, охраны природы и недропользования, рационального использования земель и т.п. По результатам только одной проверки законности управления государственным имуществом Генеральной прокуратурой совместно с министерствами финансов и юстиции приняты меры к выплате 193 млрд дивидендов, которые более трех лет были заморожены на счетах и не выплачивались в бюджет", - проинформировал генпрокурор.
Кроме того, возмещено 25 млрд ущерба экологии, причиненного природопользователями, ликвидировано более 3,8 тыс. несанкционированных свалок.
Также оптимизированы расходы местных исполнительных органов и пресечены ненужные траты 255 млрд тенге госсредств.
В частности, по словам Асылова, в Павлодаре и Атырау местные органы хотели закупить спец технику и квартиры по ценам, в три раза превышающим их реальную рыночную стоимость. Прокурорами закупки отменены, средства направлены на другие социальные нужды и улучшение инфраструктуры.
Напомним, земли на 82 млн тенге возвращены в госсобственность в Акмолинской области.
