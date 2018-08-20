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До 2027 года в Астане намечено построить 16 млн квадратных метров жилья на 800 тыс. человек20.08.2018
Государство  18:06

Астана. 20 августа. Kazakhstan Today - До 2027 года в Астане намечено построить 16 млн квадратных метров жилья на 800 тыс. человек, передает Kazakhstan Today.

В Астане прошло совещание по вопросам развития города, на котором главе государства доложили об исполнении ранее данных поручений и перспективных планах застройки столицы. В совещании приняли участие руководитель Администрации президента Адильбе Джаксыбеков, аким Астаны Асет Исекешев, первый заместитель акима Астаны Сергей Хорошун и руководитель городского управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Бактыбай Тайталиев, сообщили в пресс-службе Акорды.

Нурсултан Назарбаев указал, что в процессе застройки города важно учитывать возможности действующей инфраструктуры и существующих коммуникаций.

Асет Исекешев проинформировал президента Казахстана о разработанном пятилетнем плане развития столицы и перспективах строительства новых объектов.

"В рамках плана предусматривается пять зон застройки. До 2023 года будет построено 9,5 млн квадратных метров жилья, это - 156 тыс. квартир на 500 тыс. человек. А до 2027 года - 16 млн квадратных метров на 800 тыс. человек. Таким образом, согласно вашему поручению, в городе будут созданы условия для проживания 2 млн человек", - доложил аким столицы.

По итогам совещания глава государства дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию Астаны.
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