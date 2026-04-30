Ербол Тасжуреков покинул пост вице-министра сельского хозяйства

Рассказать друзьям

Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы предложили вернуть в мажилис резонансные поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Об этом сообщил руководитель аппарата сената парламента Максим Споткай.





По его словам, с момента поступления закона в сенате прошло пять заседаний рабочей группы, поступило свыше 300 обращений граждан. В обсуждении принимали участие сенаторы, представители госорганов, зоозащитники, общественники. Большую обеспокоенность по ситуации с бродячими животными высказывали и представители регионов.





Он напомнил, что, выступая на недавней экологической акции "Таза Қазақстан", глава государства обозначил четкую позицию: проблема бродячих животных - следствие человеческого равнодушия. Ответственность за ненадлежащее содержание и жестокое обращение должна быть ужесточена. Президент отметил, что проблема в запущенном состоянии, дети и даже взрослые все чаще становятся жертвами одичавших собак. Такие сведения поступают из областей.





Представитель сената отметил, что в этой связи возникла необходимость внесения корректировок в закон, поступивший из мажилиса. Сенаторами предложен ряд поправок.





Точные порядок и сроки регулирования численности бродячих животных предложено определять маслихатам каждого региона самостоятельно.





Редакция закона, принятая мажилисом, предполагала применение эвтаназии по истечении пяти суток после сдачи бродячих животных в приют или пункт временного содержания. Предложено отказаться от применения термина "эвтаназия" в статье 15 при регулировании численности бродячих животных", - отметил Максим Споткай.





Кроме того, по мнению сенаторов, ключевым признаком бродячего животного должно оставаться именно отсутствие владельца, а не только наличие такого средства учета, как чип. В кратчайшие сроки на практике будет сложно обеспечить поголовное чипирование всех домашних животных, особенно в дальних аулах, такая поправка снимает возможные риски и перекосы в правоприменении.





Также предложен ряд других содержательных поправок и изменений юридического характера. Все они внесены в сравнительную таблицу, и профильный комитет сената предложил возвратить закон в мажилис", - уточнил руководитель аппарата сената парламента.





Напомним, в Казахстане широкий общественный резонанс вызвали поправки в закон "Об ответственном обращении с животными", которые предусматривают возможность эвтаназии бродячих собак. Документ вызвал широкий общественный и экспертный резонанс . В обсуждении участвуют юристы, ученые, зоозащитники и представители гражданского общества. По мнению части экспертов и общественности, действующие предложения нуждаются в дополнительной доработке и комплексной оценке последствий их применения.





Инициатива вызвала резкую реакцию зоозащитников: они запустили петицию против массового усыпления животных и призывают вернуться к программе стерилизации и возврата в прежнюю среду обитания (ОСВВ).





Участники дискуссии указывают на необходимость поиска альтернативных механизмов регулирования численности животных, включая усиление контроля за ответственностью владельцев, развитие системы учета и совершенствование программ стерилизации и вакцинации.





Проблема безнадзорных животных в Казахстане остается одной из самых чувствительных социальных тем уже много лет, поскольку связана как с безопасностью людей, так и с вопросами гуманного отношения к животным, которое показывает уровень цивилизованности общества.





Стоит отметить, что в различных регионах регулярно фиксируются случаи жестокого обращения с животными.





Государство ежегодно выделяет значительные средства на отлов и содержание бездомных животных, однако эффективность этих мер нередко ставится под сомнение. При этом волонтеры и зоозащитные организации часто помогают животным за собственный счет.