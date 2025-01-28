ФСМС годами взимает сверхсуммы с некоторых казахстанцев - депутат
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Некоторые граждане Казахстана, работающие в двух и более местах, сами того не подозревая, могут выплачивать сверхсуммы в Фонд социального медицинского страхования, сообщил депутат мажилиса парламента Асхат Рахимжанов.
Как известно, если казахстанцы работают в двух и более местах, в совокупности их платежи не должны превышать 17 тысяч тенге в месяц. Однако системой не предусмотрен автоматический возврат уплаченных свыше сумм. И если казахстанцы не запрашивают информацию о своих взносах на ОСМС, то годами с них взимаются сверхсуммы. Таким образом, в данной ситуации система работает в разрез с действующим законодательством", - сказал депутат.
Он напомним, что этот вопрос становился поводом для петиции, авторы которой указывали, что у граждан должна быть возможность делать отчисления только из одного источника дохода, даже если их имеется несколько. То есть если человек работает на двух работах, то достаточно делать отчисления лишь с одной из них.
И в этой модели должна быть дорога с двухсторонним движением. Если граждан обязали уплачивать отчисления в систему ОСМС, то государство должно обеспечить максимальную прозрачность и подотчетность перед обществом", - считает Асхат Рахимжанов.
По его словам, мнение многих экспертов сводится к тому, что инструменты подотчетности должны быть на всех этапах принятия решений при управлении финансовыми потоками, начиная от определения потребностей в средствах до их распределения. Мажилисмен отметил, что правительству в этом вопросе необходимо почаще привлекать независимые профессиональные ассоциации, но долгосрочные решения зачастую принимаются кулуарно и в закрытом режиме
В вопросах отсутствия прозрачности правительство и Минздрав часто указывают на низкий уровень цифровизации медицины. Но создается впечатление, что они же и не заинтересованы в том, чтобы диджитализация внедрялась более активными темпами", - резюмировал депутат.
Ранее сообщалось, что почти половина населения Казахстана неудовлетворена качеством медуслуг. В ФСМС выявили многомиллиардные нарушения.
Напомним, Минздрав планирует с 2026 года повысить верхний предел исчисления взносов в систему ОСМС в 5 раз.
Ранее ведомство уже выступало с подобным предложением, однако предложенный законопроект по увеличению в 5 раз верхнего предела взносов на обязательное социальное медицинское страхование вызвал возмущение казахстанцев.
Эксперты выразили мнение, что казахстанская система ОСМС дискредитирована в глазах населения. Основные недостатки системы - недофинансирование, непрозрачность и неустойчивость.
Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования.
В июле проведенный аудит ФСМС выявил процедурные нарушения более чем на 32 млрд тенге, в числе которых неэффективное планирование и использование средств.
Ранее в самом фонде выявили более 440 случаев фиктивных медуслуг почти на 200 млн тенге.