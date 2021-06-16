Глава АРРФР доложил президенту о работе по сокращению уровня теневой экономики

Фото: пресс-служба Акорды

НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Глава государства принял председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Элиманов проинформировал президента о работе по сокращению уровня теневой экономики . По его словам, данная задача реализуется путем выработки системных превентивных мер и проведения комплексных оперативных мероприятий.

На сегодня пресечена деятельность 87 преступных групп, занимавшихся выпиской фиктивных счет-фактур на 2,8 трлн тенге. В результате принятых мер удалось снизить сумму обналиченных юридическими лицами средств на 24%. Кроме того, пресечена деятельность 10 подпольных цехов, изъято свыше 800 тысяч бутылок неучтенной алкогольной продукции. Ликвидировано 96 незаконных игорных заведений, из незаконного оборота изъято свыше 1200 игровых автоматов, терминалов и покерных столов. Выявлено 40 фактов незаконного оборота нефти и нефтепродуктов", - сообщил Элиманов.

Глава государства поддержал инициативу по внедрению национального проекта "Айкын экономика", стратегическим приоритетом которого станет обеспечение прозрачности финансовой сферы и стимулирование выхода малого и среднего бизнеса из теневого сектора.

Как сообщил председатель АРРФР, в 2021-2022 годах антиотмывочной системе Казахстана предстоит прохождение взаимной оценки в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма на предмет соблюдения стандартов ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Президент подчеркнул значимость проводимой агентством работы по подготовке к данному мероприятию и по итогам встречи дал ряд конкретных поручений", - информирует пресс-служба главы государства.

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