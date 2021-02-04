Уровень теневой экономики в РК снизился с 27% к ВВП, до 23,6%

Нур-Султан. 3 февраля. Kazakhstan Today - Председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Марат Султангазиев рассказал о снижении уровня теневой экономики в РК с 27% к ВВП, до 23,6%, передает Kazakhstan Today.

Принятые меры в рамках Плана мероприятий по противодействию теневой экономике на 2019-2021 годы уже позволили достигнуть её снижения до 23,6% к ВВП с 27%. Но приоритетной целью комитета является снижение уровня теневой экономики до уровня стран ОЭСР - 15-17% к ВВП.

Мы создали Национальную систему прослеживаемости товаров, ставшую главным инструментом в борьбе с теневыми оборотами. 99% налоговых и 100% таможенных деклараций представляются дистанционно. Время получения услуг по оформлению импорта/экспорта сократилось с 30 до 5 дней. Наиболее эффективным стало внедрение системы "Электронные счета-фактуры. Также по отдельным товарным позициям внедрён модуль "Виртуальный склад", который позволяет видеть складской учёт товаров и в онлайн режиме - сделки с контрагентами", - отметил глава комитета.

Всего в электронных счёт-фактурах зарегистрировано 505 тыс. пользователей, обработано более 558 млн ЭСФ. Сумма дополнительных поступлений в 2020 году составила 149 млрд тенге. Это стало возможным благодаря применению системы управления рисками (СУР), считает Султангазиев.

Он пояснил, что система наделена инструментами аналитики больших данных и интеллектуального анализа с возможностью машинного обучения. В целом создано 86 различных моделей рисков, обработано более 12 млрд цифровых документов, это обеспечило дополнительно 320 млрд тенге.

Отмечается, что эффективность СУР при импорте составила 73%, выявлено 53,5 тыс. нарушений. Общая эффективность таможенных досмотров - 51%.

Успешно функционирует "Ситуационный центр", созданный для мониторинга таможенных операций в пунктах пропуска с инспекционно-досмотровым оборудованием (ИДК). Планируется внедрение искусственного интеллекта по анализу рентген-снимков. В целях максимальной централизации контроля таможенной стоимости и оптимизации затрат на логистику внешнеторговых грузов создан "Центр электронного декларирования". Эффект от этих новшеств составил более 25 млрд тенге", - подчеркнул глава комитета.

Он также отметил, что за счёт усиления мер таможенного администрирования удалось сократить расхождение по таможенной статистике с КНР с 60% в 2017 году до 45% в 2020.





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