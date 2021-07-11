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НУР-СУЛТАН. 10 ИЮЛЯ - Под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева прошло расширенное заседание правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе заседания глава государства поручил строго наказывать за подделку документов по вакцинации.

Как я уже говорил до этого, появился рынок по подделыванию документов о вакцинации. Такие факты нужно понимать как прямую угрозу здоровью и безопасности общества в целом. Следовательно, мера наказания также должна быть строгой. Очевидно, что это является нарушением в соответствии с Административным кодексом", - сказал президент.

В ходе заседания премьер-министр Аскар Мамин рассказал о мерах поддержки фермеров, пострадавших от засухи в Мангистауской и Кызылординской областях. Ранее глава государства заявил о необходимости наращивания темпов роста экономики во втором полугодии. Также президент назвал серьезнейшую угрозу для казахстанской экономики и поручил наказать виновных за срыв поставки вакцины Pfizer.

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