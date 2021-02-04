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Глава Нацбанка доложил президенту о текущей ситуации с инфляцией и обменным курсом тенге

03.02.2021 9586
Глава Нацбанка доложил президенту о текущей ситуации с инфляцией и обменным курсом тенге
Нур-Султан. 3 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Ерболата Досаева, который представил главе государства отчет о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики в январе текущего года, а также о состоянии золотовалютных резервов и активов Национального фонда, передает Kazakhstan Today.
 
Досаев рассказал президенту о тенденциях восстановления мировой экономики, предварительной оценке платежного баланса за 2020 год, а также текущей ситуации с инфляцией и обменным курсом тенге, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Также Досаев доложил о ходе исполнения поручения главы государства по реализации механизма досрочного использования пенсионных накоплений гражданами Казахстана.
 
По итогам встречи президент дал главе Нацбанка ряд конкретных поручений.
 

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