Глава Нацбанка доложил президенту о текущей ситуации с инфляцией и обменным курсом тенге

Досаев рассказал президенту о тенденциях восстановления мировой экономики, предварительной оценке платежного баланса за 2020 год, а также текущей ситуации с инфляцией и обменным курсом тенге, сообщает пресс-служба Акорды.
Также Досаев доложил о ходе исполнения поручения главы государства по реализации механизма досрочного использования пенсионных накоплений гражданами Казахстана.
По итогам встречи президент дал главе Нацбанка ряд конкретных поручений.
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