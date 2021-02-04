Глава Нацбанка доложил президенту о текущей ситуации с инфляцией и обменным курсом тенге

Сенаторы также одобрили в первом чтении закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки". Изменения направлены на повышение прозрачности финансирования исследовательских работ и коммерциализации результатов научной деятельности.