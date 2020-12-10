Золотовалютные резервы РК пополняются запасами золота: за пять лет куплено свыше 215 тонн драгметалла

Нур-Султан. 9 декабря. Kazakhstan Today - Золотовалютные резервы Казахстана активно пополняются запасами золота: за пять лет куплено свыше 215 тонн драгоценного металла, передает Kazakhstan Today.

Несмотря на глобальную нестабильность и упадок в мировой экономике, золотовалютные резервы Республики Казахстан продемонстрировали существенный рост, составив к ноябрю текущего года $33,6 млрд - на 13,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает Finprom.kz

Рост ЗВР обусловлен ростом портфеля золота. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года показатель увеличился на 26,9% и составил в денежном выражении $23,2 млрд. С 2015 года доля золота в резервах страны активно растёт; в октябре текущего года она достигла 69,1% от общей суммы ЗВР.

Существенный рост доли золота связан с активной покупкой драгоценного метала НБ РК и диверсификацией портфеля. В условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также неопределённости на рынке энергоресурсов инвестиции в золото становятся как никогда актуальными. Этот актив остаётся стабильно высоколиквидным, не несёт кредитного риска и является дефицитным, исторически сохраняя свою ценность с течением времени.

Золото может улучшить портфель четырьмя ключевыми способами:

• генерировать долгосрочную прибыль;

• действовать как диверсификатор и уменьшать убытки во время рыночного стресса;

• обеспечивать ликвидность без кредитного риска;

• улучшать общую эффективность портфеля.

Золото всё чаще признаётся наиболее значимой и перспективной инвестицией, о чём свидетельствует заметный рост мирового инвестиционного спроса: с 2001 по 2019 год показатель увеличивался в среднем на 14% в год, а цена на золото подскочила за этот период почти в четыре раза.

В большинстве развитых стран мира золото занимает в резервах основную часть. Так, к примеру, доля золота в резервах США составляет 79,4% (8,1 тыс. тонн), Германии - 76,6% (3,4 тыс. тонн), Италии - 71,1% (2,5 тыс. тонн), Франции - 66,7% (2,4 тыс. тонн). Эти страны являются лидерами по запасам золота.

Казахстан, в свою очередь, без учёта МВФ и ЕЦБ, занял 13-ю строчку по запасам золота в мире, при этом в четвёртом квартале 2014 года страна находилась лишь на 23-й строчке. Благодаря активной покупке золота, начиная с 2014 года золотовалютные резервы РК к ноябрю текущего года пополнились до 383,3 тонны этого драгоценного металла. За последние пять лет (2014-2019 годы) НБ РК купил в общей сложности более 215,2 тонны золота. Более того, в третьем квартале текущего года Казахстан вошёл в ТОП-5 стран мира по покупке золота. Диверсификация портфеля в пользу золота позволила стране сохранить ЗВР в целости и генерировать долгосрочную прибыль.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства