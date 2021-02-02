Предварительная оценка платежного баланса РК показала дефицит в $5,9 млрд

Нур-Султан. 1 февраля. Kazakhstan Today - Национальный банк сформировал предварительную оценку платежного баланса Республики Казахстан по итогам 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Динамика основных потоков в платежном балансе определялась падением мировых цен на нефть в первой половине года, последующей сделкой ОПЕК+, пандемией COVID-19 и ответными мерами правительства по поддержке экономики", - рассказал директор департамента платежного баланса НБРК Азат Ускенбаев.

Он сообщил, что, по предварительной оценке, текущий счет сложился с дефицитом в 5,9 млрд долларов США, что соответствует прогнозным ожиданиям Нацбанка на 2020 год.

Основной причиной дефицита текущего счета является снижение экспорта товаров за счет сокращения экспорта нефти. В сравнении с 2019 годом экспорт сократился на 11,3 млрд долларов США (–19,4%) до 46,9 млрд долларов США. За тот же период импорт снизился на 3,9 млрд долларов США (–9,7%) до 36,2 млрд долларов США, что связано с сокращением ввоза инвестиционных и промежуточных товаров", - пояснил эксперт.

Состояние текущего счета, по его словам, обусловливается равновесием между торговым балансом, с одной стороны, и доходами к выплате иностранным инвесторам с другой. Исторически платежный баланс характеризуется положительным торговым балансом, при отрицательном балансе доходов.

За 2020 год отрицательный баланс инвестиционных доходов значительно снизился, что существенно сдерживало потенциальную глубину дефицита текущего счета. Дивиденды и реинвестированная прибыль, приходящаяся на долю прямых инвесторов, составили 10,4 млрд долларов США, что на 35% меньше аналогичного объема прошлого года (16,0 млрд долларов США)", - сказал Ускенбаев.

Еще одним фактором глава департамента назвал приток в страну валюты от участников Карачаганакского консорциума в сумме 1,3 млрд долларов США, поступившей в рамках урегулирования спора между Республикой Казахстан и Консорциумом. Поступление этой компенсационной выплаты увеличило в два раза положительное сальдо вторичных доходов (трансфертов) до 2,1 млрд долларов США.

Данные положительные тренды в доходах оказали противовес отрицательному сальдо торгового баланса в 3-м квартале 2020 года. В итоге в 2020 году наблюдается улучшение сальдо текущего счета по сравнению с 2019 годом на 1,3 млрд долларов США", - заключил эксперт.

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