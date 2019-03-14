Караганда. 9 ноября. Kazakhstan Today - Карагандинские картофелеводы не предвидят роста цен на свою продукцию, передает Kazakhstan Today.





В Карагандинской области в этом году собрали хороший урожай картофеля. Аграрии реализуют второй хлеб по цене ниже прошлогодней: в среднем 50 тенге за килограмм, сообщила пресс-служба акима Карагандинской области.





Картофелеводство в регионе развивается. В этой отрасли сегодня производится продукции в три раза больше собственной потребности. Область обеспечивает картофелем другие регионы республики: от южных областей до Восточного Казахстана. Часть урожая идёт на экспорт.





Крупнейшие производители не только товарного, но и семенного картофеля работают в Абайском районе. В этом году здесь посадки второго хлеба увеличили. С площади 4 515 гектаров собрали свыше 120 тыс. тонн клубней.





У нас 600 гектаров картофельных полей, и треть этой площади отведена под семенной фонд. Действует своя лаборатория для производства элитных семян. На первом месте - обеспечение нашей области. Поставляем продукцию в торговую сеть. Участвуем во всех сельскохозяйственных ярмарках. Уже заключили договор на хранение и поставку картофеля для стабилизационного фонда", - рассказал директор ТОО "Астра-Агро LTD." Аманкельды Мукашев.





Карагандинский картофель ценится и за пределами области.





В этом году урожайность хорошая. Беспокоиться не стоит: картофеля достаточно, чтобы обеспечить каждого жителя страны. И, думаем, по весне взлёта цен не будет", - обещали растениеводы.





Четвёртый год предприятие экспортирует товарный и семенной картофель в Узбекистан.









В первый год партия была небольшой - около 300 тонн. На следующий год заказы выросли больше чем в два раза. В прошлом году было уже 2000 тонн", - отметил руководитель хозяйства.





Урожаи картофеля растут благодаря внедрению современных агротехнологий, обновлению сельхозтехники. Все картофельные поля - поливные.





Крестьянское хозяйство "Поливное" в Абайском районе выращивает картофель и овощи на площади 500 гектаров.









В прошлом году в это время оптовая цена картофеля составляла 90-100 тенге за килограмм, а сейчас - 40-50 тенге. Государство нас поддерживает, технологии улучшаются. Около десяти лет назад мы здесь собрали пайщиков и начали работать с малого. А сейчас стабильно развиваемся. Я сам приехал сюда с юга. И хочу сказать, что карагандинский картофель лучше: слаще, вкуснее, разваристее", - говорит заместитель директора КХ Рустам Ибрагимов.





В этом году крестьян порадовали и урожаи моркови, капусты. Хозяйство также поставляет на внутренний рынок свёклу и лук местного производства. В этом году впервые посадили чеснок, и результат получился неплохой - собрали около 60 тонн.





В Карагандинской области для формирования стабилизационного продовольственного фонда в этом году у местных сельхозтоваропроизводителей закупают 1800 тонн картофеля и 950 тонн овощей: моркови, капусты, свёклы и лука.









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