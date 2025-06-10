Казахстан будет поставлять уран для АЭС Болгарии

Он также дал поручение адаптировать турпродукты под конкретные туристские группы, особенно в приграничных регионах

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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве рассмотрели меры по обеспечению комфортного и безопасного пребывания туристов в Казахстане.





Казахстан всегда славился своим гостеприимством, и мы должны приложить все усилия, чтобы сохранить наше преимущество", - заявил на заседании премьер-министр Олжас Бектенов.





Он дал ряд поручений профильным ведомствам.





Министерству туризма и спорта совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности поручено расширить функционал национального туристского портала, миграционного сервиса eQonaq, сервисов такси и других полезных ресурсов для туристов.





Министерствам внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, здравоохранению поручено усилить меры безопасности для туристов, а также проработать вопрос внедрения многоязычной горячей линии для обращений иностранных граждан.





Министерству туризма совместно с заинтересованными госорганами и акиматами поручено в недельный срок разработать комплекс мер по обеспечению благоприятного и безопасного пребывания иностранных туристов в Казахстане.





В прошлом году, по данным Министерства туризма и спорта РК, количество внутренних туристов составило 10,5 млн; иностранных посетителей - 15,3 млн. На сегодня предусмотрен безвизовый режим для 87 стран, граждане 107 иностранных государств имеют возможность оформить визу электронно.





Премьер-министр поручил ведомствам обеспечить благоприятные условия для туристов начиная от прибытия по всему маршруту пребывания и до момента отбытия.





Он особо подчеркнул, что гостям необходимо предоставлять высокий уровень сервиса и безопасность, а также адаптировать турпродукты под конкретные туристские группы, особенно в приграничных регионах.





Это касается не только деятельности малого и среднего бизнеса, но и цифровых продуктов. На туристических локациях должна быть качественная мобильная связь и интернет. В отелях и других местах притяжения туристов необходимо уделять внимание высокому уровню сервиса и безопасности, адекватности ценовой политики", - заявил глава правительства.





Данную работу поручено совместно проводить Министерству туризма, МВД, МЧС и акиматам.





Особенно это касается мест повышенного риска. Надо взять на контроль инвентаризацию горного снаряжения и экипировки, повышение знаний техники безопасности туристов, создания инфраструктуры, направленной как на обеспечение удобств туристам, так и их безопасности", - отметил Бектенов.