29.04.2026, 19:37
Казахстан рассматривает партнерство с NVIDIA и Firebird AI для создания суперкомпьютерных мощностей
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Перспективы создания суперкомпьютерной инфраструктуры обсудил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с вице-президентом по глобальному развитию ИИ-инфраструктуры NVIDIA Николо Мартином Капрезой и сооснователями компании Firebird AI Размигом Бергом Овакимяном и Александром Есаяном, сообщили в Акорде.
В ходе беседы были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере проектирования, строительства и эксплуатации ИИ-инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Глава государства отметил, что Казахстан стремится стать полностью цифровой страной в течение ближайших трех лет. По его словам, запуск суперкомпьютерных кластеров на базе технологии NVIDIA стал серьезным шагом к достижению этой цели и укреплению технологического суверенитета страны.
Также Касым-Жомарт Токаев рассказал о планах по реализации стратегического проекта "Долина ЦОДов" в городе Экибастузе, направленного на создание вычислительной инфраструктуры с обеспечением доступной электроэнергии, телекоммуникаций и налоговых преференций для инвесторов.
Представители NVIDIA и Firebird AI в свою очередь проинформировали об осуществлении аналогичного проекта в Армении.
По итогам встречи достигнута договоренность изучить возможности совместной деятельности в сфере развития ИИ-экосистемы.
Ранее президент Казахстана анонсировал знаковое международное событие - Astana AI Film Festival, который пройдет осенью в Астане.
Проведение фестиваля имеет большое значение с точки зрения продвижения нашей страны на международной арене как одного из центров инноваций и созидательных инициатив", - подчеркнул президент.
30.04.2026, 10:31
Сенат предлагает пересмотреть нормы об эвтаназии бродячих животных
Рассказать друзьям
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы предложили вернуть в мажилис резонансные поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Об этом сообщил руководитель аппарата сената парламента Максим Споткай.
По его словам, с момента поступления закона в сенате прошло пять заседаний рабочей группы, поступило свыше 300 обращений граждан. В обсуждении принимали участие сенаторы, представители госорганов, зоозащитники, общественники. Большую обеспокоенность по ситуации с бродячими животными высказывали и представители регионов.
Он напомнил, что, выступая на недавней экологической акции "Таза Қазақстан", глава государства обозначил четкую позицию: проблема бродячих животных - следствие человеческого равнодушия. Ответственность за ненадлежащее содержание и жестокое обращение должна быть ужесточена. Президент отметил, что проблема в запущенном состоянии, дети и даже взрослые все чаще становятся жертвами одичавших собак. Такие сведения поступают из областей.
Представитель сената отметил, что в этой связи возникла необходимость внесения корректировок в закон, поступивший из мажилиса. Сенаторами предложен ряд поправок.
Точные порядок и сроки регулирования численности бродячих животных предложено определять маслихатам каждого региона самостоятельно.
Редакция закона, принятая мажилисом, предполагала применение эвтаназии по истечении пяти суток после сдачи бродячих животных в приют или пункт временного содержания. Предложено отказаться от применения термина "эвтаназия" в статье 15 при регулировании численности бродячих животных", - отметил Максим Споткай.
Кроме того, по мнению сенаторов, ключевым признаком бродячего животного должно оставаться именно отсутствие владельца, а не только наличие такого средства учета, как чип. В кратчайшие сроки на практике будет сложно обеспечить поголовное чипирование всех домашних животных, особенно в дальних аулах, такая поправка снимает возможные риски и перекосы в правоприменении.
Также предложен ряд других содержательных поправок и изменений юридического характера. Все они внесены в сравнительную таблицу, и профильный комитет сената предложил возвратить закон в мажилис", - уточнил руководитель аппарата сената парламента.
Напомним, в Казахстане широкий общественный резонанс вызвали поправки в закон "Об ответственном обращении с животными", которые предусматривают возможность эвтаназии бродячих собак. Документ вызвал широкий общественный и экспертный резонанс. В обсуждении участвуют юристы, ученые, зоозащитники и представители гражданского общества. По мнению части экспертов и общественности, действующие предложения нуждаются в дополнительной доработке и комплексной оценке последствий их применения.
Инициатива вызвала резкую реакцию зоозащитников: они запустили петицию против массового усыпления животных и призывают вернуться к программе стерилизации и возврата в прежнюю среду обитания (ОСВВ).
Участники дискуссии указывают на необходимость поиска альтернативных механизмов регулирования численности животных, включая усиление контроля за ответственностью владельцев, развитие системы учета и совершенствование программ стерилизации и вакцинации.
Проблема безнадзорных животных в Казахстане остается одной из самых чувствительных социальных тем уже много лет, поскольку связана как с безопасностью людей, так и с вопросами гуманного отношения к животным, которое показывает уровень цивилизованности общества.
Стоит отметить, что в различных регионах регулярно фиксируются случаи жестокого обращения с животными.
Государство ежегодно выделяет значительные средства на отлов и содержание бездомных животных, однако эффективность этих мер нередко ставится под сомнение. При этом волонтеры и зоозащитные организации часто помогают животным за собственный счет.
29.04.2026, 19:56
Ербол Тасжуреков покинул пост вице-министра сельского хозяйства
Фото: Facebook/yerbol.taszhurekov
Рассказать друзьям
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр сельского хозяйства РК Ербол Тасжуреков освобожден от занимаемой должности, информацию подтвердили в Министерстве сельского хозяйства Казахстана.
Он покинул пост по собственному желанию в связи с переходом на другую работу", - пишет издание ElDala.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ.
Отмечается, Ербол Тасжуреков занимал должность вице-министра сельского хозяйства с февраля 2023 года.
29.04.2026, 14:25
Вводится уголовная ответственность: в Казахстане ужесточают контроль за судебными исполнителями
В частности, уголовная ответственность вводится за присвоение чужих средств
Рассказать друзьям
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ужесточат контроль за деятельностью судебных исполнителей, включая введение уголовной ответственности за присвоение чужих средств и другие нарушения, сообщил в кулуарах мажилиса вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков.
Такая ответственность вводится, если они присваивают счета, если злоупотребляют своими полномочиями", - заявил он.
Представители СМИ поинтересовались, сколько приставов попалось на таких действиях в прошлом году.
Вице-министр юстиции конкретную цифру не назвал, однако отметил, что подобных нарушений было немало.
Теперь мы будем видеть, сколько денег на счету у него (у пристава. - Прим. ред.), сколько он их продержал у себя, куда направил и так далее. Раньше это было долго, сейчас мы работу перевели в проактивный формат", - пояснил Бекболат Молдабеков.
Напомним, в прошлом году в Министерстве юстиции заявили о необходимости совершенствования механизма совершения исполнительной надписи.
29.04.2026, 11:42
Новую государственную награду учредили в Казахстане
Орден AI-Farabi будет присуждаться за выдающиеся достижения в гуманитарной и научной сферах
Рассказать друзьям
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 20 апреля 2026 года "Об ордене "AI-Farabi".
Учредить государственную награду - орден "Al-Farabi", - говорится в документе.
Сообщается, что награда будет вручаться казахстанцам и иностранным гражданам, добившимся значительных успехов в сферах образования, науки, культуры и духовной жизни.
Согласно подписанному указу, правительству поручено инициировать необходимые дополнения в действующий закон "О государственных наградах Республики Казахстан" и обеспечить реализацию прочих организационных мер. Ответственность за создание художественного оформления и разработку эскиза самого ордена возложена на Национальный банк РК.
Указ считается действующим с момента его подписания.
29.04.2026, 09:59
Избран новый аким города Талгара
Фото: акимат Талгара
Рассказать друзьям
Талгар. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 26 апреля 2026 года прошли выборы акима города Талгара Талгарского района Алматинской области. По итогам выборов акимом города избран Нурхан Адильхан Лесханович, сообщили в акимате.
Адильхан Нурхан родился 23 декабря 1981 года в городе Таразе Жамбылской области. Имеет высшее образование. Окончил Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати по специальностям "Юриспруденция" и "Финансы и экономика".
В разные годы работал в органах по борьбе с экономическими и коррупционными правонарушениями Жамбылской области, возглавлял Талгарское районное управление юстиции, занимал руководящие должности в департаменте юстиции Алматинской области, а также работал в государственном и частном секторах.
Напомним, ранее акимом города был Арыстанбек Абилхаирулы, который занимал должность с декабря 2024 года.
Ранее сообщалось о назначении нового замакима Тараза.
28.04.2026, 16:45
Границы Актау планируют расширить за счет присоединения части Каспийского моря
Рассказать друзьям
Актау. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Площадь Актау планируют увеличить почти в 4 раза за счет включения в черту города части Каспийского моря, следует из постановления правительства РК "Об изменении границ (черты) города Актау Мангистауской области".
Согласиться с совместным решением Мангистауского областного маслихата от 10 марта 2026 года № 26/309 и постановлением акимата Мангистауской области от 16 февраля 2026 года № 28 "Об изменении и установлении границ города Актау Мангистауской области" об изменении границ (черты) города Актау путем включения части земель Мангистауской области общей площадью 94642,2062 гектара в границы (черту) города Актау", - говорится в документе.
Как следует из приложения к постановлению, к территории Актау планируется присоединить 94,6 тыс. га земель водного фонда. На сегодняшний день площадь города составляет 29,8 тыс. га. Таким образом, территория города за счет включения в его границы части Каспия увеличится до 124,4 тыс. га.
28.04.2026, 15:02
Верификацией мобильных устройств в Казахстане будет заниматься госкомпания
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Услуги по верификации IMEI-кодов мобильных телефонов в Казахстане планируют передать государственной компании, сообщил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин на брифинге в правительстве.
По его словам, соответствующее решение уже принято на уровне правительства и предусматривает переход к государственной монополии в этой сфере. Верификацией будет заниматься организация со стопроцентным государственным участием, которая будет оказывать услуги по проверке мобильных устройств.
Отметим, что ранее верификацию IMEI-кодов в стране осуществляла на платной основе частная компания ATS Mediafon KZ. Депутат мажилиса Болатбек Нажметдинулы выразил обеспокоенность, что верификацией мобильных телефонов со собором и обработкой персональных данных граждан занимается частная компания, и потребовал прекратить данную практику.
Напомним, с марта 2025 года в Казахстане вступили в силу обновленные требования к обороту мобильных устройств. Согласно новым правилам, обязательной стала проверка всех телефонов, ввезенных из-за рубежа, одновременно был ужесточен контроль за их регистрацией в сетях операторов связи. Меры были приняты для борьбы с "серым" импортом мобильных устройств. Смартфоны, не прошедшие верификацию IMEI-кода, могут столкнуться с ограничениями при работе в мобильных сетях страны.
28.04.2026, 13:43
Назначен новый замакима Тараза
Им стал Дамир Жаманбаев
Рассказать друзьям
Тараз. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Дамир Жаманбаев назначен новым заместителем акима Тараза, сообщает пресс-служба городского акимата.
Дамир Жаманбаев родился 1 октября 1985 года в Жуалынском районе Жамбылской области. Окончил Жамбылский гуманитарно-технический университет и Таразский технический институт. Трудовую деятельность начал в 2012 году в должности инспектора по делопроизводству отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района. Также занимал пост руководителя отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района. Работал главой отдела строительства акимата города Тараза.
Напомним, в марте текущего года был назначен вице-министром труда и соцзащиты населения РК.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?