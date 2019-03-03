Астана. 2 марта. Kazakhstan Today - Казахстан ратифицировал поправки в соглашение с Россией о поставках нефти и нефтепродуктов, передает Kazakhstan Today.

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года". Текст закона публикуется в печати, сообщила пресс-служба Акорды.

Напомним, что изменения вносятся в части выведения приложений 2 и 3 из условий Соглашения, что позволит компетентным органам сторон определять перечни нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к вывозу из РФ в РК и запрещенных к экспорту или ограниченных из Казахстана за пределы таможенной территории ЕАЭС путем заключения межведомственного Протокола, который будет применяться в Казахстане в соответствии с законодательством РК.

По информации сената парламента РК, вносимые в Соглашение изменения будут способствовать развитию мобильности при принятии решения по открытию/закрытию экспорта или импорта отдельных видов нефтепродуктов, в зависимости от баланса внутреннего рынка ГСМ.

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