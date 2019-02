Казахстанские предприятия договорились о поставке мяса и меда в Китай

Шанхай. 10 ноября. Kazakhstan Today - В эти дни в Шанхае проходит крупнейшая международная выставка импортных товаров и услуг China International Import Expo, где казахстанский стенд пользуется особой популярностью. Посетителям представлен экспортный и инвестиционный потенциалы нашей страны. В мероприятии принимают участие более 2800 компаний из 130 стран, передает Kazakhstan Today.





У казахстанских бизнесменов уже есть положительные результаты от участия в данной выставке. Между казахстанской компанией ТОО "Кублей" и компанией Karamay Yuguanfu Foreign Trade Co. Ltd. (Китай) подписан договор об экспорте говядины и баранины объемом 20 тыс. тонн в Китай. Также казахстанское крестьянское хозяйство "Пасека" подписала договор с "Синьцзян Xinhongji International Trading Co." о поставке 15 тыс. тонн меда в КНР, сообщила пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию РК.





В рамках Первой китайской международной импортной выставки казахстанские компании приняли участие в Евразийском семинаре-презентации по торговле. С казахстанской стороны приняли участие более 10 компаний. С китайской стороны приняли участие более 100 предприятий.





В рамках данного мероприятия между Казахстанской Республиканской палатой мараловодства и Китайским институтом специальных исследований сельскохозяйственной науки было подписано Соглашение по выращиванию оленя и марала, а также производству их продукции.





В выставке принимают участие 30 казахстанских компаний из различных отраслей: промышленность, сельское хозяйство, машиностроение, туризм и других.





На 1 января 2018 года товарооборот между Китаем и Казахстаном составил почти $10,5 млн, заняв вторую позицию в общем товарообороте со странами с долей 13,1%.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства