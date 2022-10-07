Казахстанские сенаторы приняли закон о торговом взаимодействии стран ЕАЭС с Ираном

Фото: Акорда

АСТАНА. 7 ОКТЯБРЯ - Акорда представила анонс предстоящих на следующей неделе международных мероприятий с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

11-12 октября состоится государственный визит в Казахстан эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.

12-13 октября Астану с государственным визитом посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

13 октября под председательством Касым-Жомарта Токаева состоится VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В рамках форума президент Казахстана проведет серию двусторонних встреч с главами государств и правительств, а также с руководителями международных организаций.

14 октября президент Казахстана примет участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ), которое пройдет под председательством нашей страны. В этот же день состоится саммит "Центральная Азия - Россия".

15 октября состоится государственный визит в Казахстан президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.