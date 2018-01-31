Казахстанским госслужащим заменят "корочки" на именные бейджи

Астана. 31 января. Kazakhstan Today - Глава Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев предложил заменить удостоверения госслужащих идентификационными картами, передает корреспондент агентства.

На расширенном заседании коллегии ведомства Шпекбаев рассказал о внедрении цифровых технологий в работу государственных органов. Он также обратился ко всем госслужащим с призывом стать активными пользователями сервиса электронного правительства и получать услуги исключительно в электронной форме. По его мнению, "чтобы измениться глобально, нужно менять повседневные привычки".

"Нашим первым шагом станет отказ от пресловутых корочек, которые зачастую используются не по назначению и являются рудиментом прошлого. Они будут заменены на современные ID-карты, сочетающие в себе несколько функций. Это предложение уже давно было, но было отложено ввиду того, что якобы мы не готовы. Я считаю, что сегодня мы можем перейти на эти бейджи", - отметил глава АДГСПК.

Он добавил, что стоимость удостоверения - 3 тыс. тенге, а бейджи обойдутся в сумму около 500 тенге.

"Мы пилотно сейчас быстро внедрим у нас в агентстве, а затем эта практика будет распространена по всем государственным центральным и местным органам", - резюмировал Шпекбаев.

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