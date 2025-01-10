09.01.2025, 11:15 63756
Казахстанцы смогут оцифровать ранее полученные дипломы колледжей и аттестаты школ
Фото: НИТ
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Граждане Казахстана теперь смогут оцифровать ранее полученные дипломы колледжей и аттестаты школ на портале eGov.kz, сообщает пресс-служба акционерного общества "Национальные информационные технологии".
Государственная услуга "Актуализация (корректировка) сведений о документах об образовании" была расширена. Если ранее услуга позволяла лишь исправлять некорректные сведения, то теперь появилась возможность подать заявление на оцифровку документа об образовании", - проинформировали в пресс-службе.
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Гражданам" - "Образование";
- выбрать услугу "Актуализация (корректировка) сведений о документах об образовании" и нажать "Заказать услугу онлайн";
- выбрать тип заявки "Оцифровка сведений о документах об образовании", вид документа об образовании и прикрепить скан-копию документа об образовании;
- результат услуги будет доступен в личном кабинете пользователя в разделе "История получения услуг".
Оцифровка документов об образовании осуществляется поэтапно. На данный момент оцифровке подлежат документы о среднем образовании, о техническом и профессиональном образовании, выданные с 1980 по 2023 годы. Срок оказания услуги - 5 рабочих дней. Отказ в предоставлении услуги возможен при установлении недостоверности представленных документов или данных", - добавили в НИТ.
Ранее сообщалось, что паспорт здоровья ребенка оцифруют в Казахстане.
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10.01.2025, 17:01 2081
Токаев подписал закон о добровольной накопительной системе "Келешек"
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной образовательной накопительной системы, исключения излишней законодательной регламентации в сферах информации, общественного развития, культуры и архивного дела", сообщает Акорда.
Первый блок поправок разработан с целью внедрения Единой добровольной накопительной системы "Келешек", предусматривающей стартовый образовательный капитал от государства, ежегодную выплату государственной премии, инвестиционный доход, с охватом детей с пяти лет", - проинформировали в пресс-службе.
Уточняется, что единовременный стартовый образовательный капитал будет начисляться детям, которым исполнится 5 лет в 2025 году и в последующие годы в размерах, которые будут предусмотрены правилами начисления, использования, возврата стартового образовательного капитала, утверждаемыми Министерством науки и высшего образования.
В совокупности с действующей системой государственной образовательной накопительной системы, где предусмотрена ежегодная государственная премия в 5%, а для детей из социально уязвимых категорий населения - в размере 7%, система "Келешек" позволит накопить средства, которые можно будет направить на получение технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, а также на улучшение жилищных условий", - отметили в Акорде.
Второй блок поправок предусматривает пакет мер поддержки креативной индустрии, включающий в том числе формирование центров креативной индустрии в каждом областном центре и крупном городе, помощь участникам по вопросам коммерциализации их продуктов.
Кроме того, начнет функционировать специальное юридическое лицо, оказывающее содействие развитию креативной индустрии.
Фонд (Фонд поддержки креативных индустрий. - Прим. ред.) будет осуществлять поиск и продвижение талантов, содействие в коммерциализации креативных проектов и услуг, а также их продвижение на мировых рынках. Наряду с этим, уполномоченный орган наделен полномочием по разработке и утверждению правил оказания государственной поддержки и стимулирования креативной индустрии, а местные исполнительные органы области, города республиканского значения и столицы будут осуществлять реализацию государственной политики в области креативных индустрий", - добавили в Акорде.
Ранее сенаторы одобрили создание единой добровольной накопительной системы "Келешек".
10.01.2025, 16:25 3636
Год рабочих профессий: в Павлодарской области повышают квалификацию работников промышленных предприятий
Фото: Кадр из видео правительства РК
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Павлодар. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках инициативы президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева о Годе рабочих профессий и утвержденного правительством плана мероприятий в Павлодарской области активно развивают рабочие специальности, сообщили в пресс-службе правительства РК.
Рабочие профессии не только актуальны, но и жизненно необходимы для нашего будущего, для нашей страны. Они воспитывают в нас ценные навыки, учат нас командной работе, решению проблем и самоотверженности. Я очень рад и горд, что поднимается престиж рабочих профессий. Основной деятельностью нашей компании является производство стальных, бесшовных труб различного диаметра и назначения. Сегодня наша продукция с успехом используется при строительстве трубопроводов на объектах нефтегазодобывающих компаний, машиностроительными и промышленными предприятиями Казахстана. Помимо поставок на внутренний рынок наша продукция активно экспортируется в страны СНГ и государства дальнего зарубежья", - подчеркнул ведущий инженер-технолог трубопрокатного производства в Павлодаре Сергей Шерматов.
Как отметил оператор технологических установок МТБЭ ТОО "Компания Нефтехим LTD" Павлодара Радомир Куимов. Профессия рабочего как никогда актуальна и необходима, она играет ключевую роль в развитии страны.
Я полностью поддерживаю инициативу президента нашей страны о Годе рабочих профессий (...) Я очень рад и горд, что поднимается престиж рабочих профессий, ведь именно рабочие создают основу для развития и дальнейшего продвижения нашей страны. Уверен, что благодаря поддержке таких инициатив интерес к рабочим профессиям будет расти, а молодое поколение увидит в этом перспективу и возможность для самореализации", - отметил Радомир Куимов.
Инженер по технике безопасности и охране труда ТОО "Компания Нефтехим LTD" Ердаулет Абдраимов выразил уверенность, что рядовой рабочий займет ключевое место в жизни страны и общества.
Инженер по технике безопасности и охране труда - весьма актуальная специальность. Поскольку жизнь и здоровье каждого работника превыше всего. Мы, инженеры труда, требуем и контролируем строгое соблюдение норм безопасности от рабочих. Как отметил наш президент: "Здоровая нация - основа благополучия страны"", - сказал он.
10.01.2025, 15:32 6771
О реализации крупных проектов доложил Токаеву глава КТЖ
Фото: КТЖ
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "НК "ҚТЖ" Нурлан Сауранбаев отчитался перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым об итогах деятельности национальной компании в 2024 году.
Руководитель АО "НК "ҚТЖ" сообщил о сохранении положительной динамики роста основных производственных показателей. Эксплуатационный грузооборот составил 272 млрд тонно-километров. Перевезен рекордный объем грузов через казахстанско-китайские стыки - 32 млн тонн, что на 13,1% больше, чем в 2023 году. На 8,8% увеличился контейнерный транзит. Количество перевезенных контейнеров составило 1,4 млн ДФЭ (Двадцатифунтовый эквивалент. - Прим. ред.).
Президенту было доложено о ходе осуществления крупных инфраструктурных проектов и исполнении его поручений по развитию транзитного потенциала. Как рассказал Нурлан Сауранбаев, на сегодняшний день уже отремонтировано более 2800 км магистралей. Строится свыше 1 тыс. км новых линий: Достык - Мойынты, Дарбаза - Мактаарал и обводная Алматинского узла. Работы по возведению вторых путей на участке Достык - Мойынты и обводной линии Жетыген - Казыбек-бек идут с опережением графика и будут завершены в 2025 году.
Главе государства была представлена информация о расширении терминальной сети для привлечения грузовых потоков в казахстанские коридоры. Увеличению транзита из Китая по Транскаспийскому маршруту способствовал запуск казахстанско-китайского терминала в сухом порту Сианя. Начато строительство терминалов по направлению Восток - Запад в Алматы, в азербайджанском морском порту Алят, в столице Венгрии - Будапеште и в поселке Селятино под Москвой. Совместно с китайским партнером - портом Ляньюньган - начато строительство контейнерного хаба в порту Актау.
Кроме того, был представлен ряд новых проектов, поддержанных главой государства.
Руководитель АО "НК "ҚТЖ" проинформировал Президента, что приоритетное внимание компания планирует уделять развитию инфраструктуры, терминальной сети и внедрению цифровых решений.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность активизации работы в этих направлениях. По его словам, планомерная реализация поставленных задач позволит достичь значительных результатов в укреплении позиций Казахстана в качестве транзитного хаба в Евразии.
10.01.2025, 13:21 13231
Коммерциализация научных и научно-технических проектов: новые правила утвердили в Казахстане
Госучет данных проектов будет вести Национальный центр государственной научно-технической экспертизы
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане утвердили новые правила учета научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, финансируемых за счет бюджетных средств.
Соответствующий приказ подписал министр науки РК.
В приказе говорится, что госучет данных проектов будет вести Национальный центр государственной научно-технической экспертизы.
Под коммерциализацией понимается практическое применение результатов научной или научно-технической деятельности, включая результаты интеллектуальной деятельности, с целью вывода на рынок новых или усовершенствованных товаров, процессов и услуг, направленное на извлечение дохода.
Для этого граждане и юридические лица обязаны предоставить в Национальный центр государственной научно-технической экспертизы в электронной или бумажной форме
ряд документов, который перечислен в приказе. В их числе: регистрационная карта, показатели развернутой научной, научно-технической программы (по форме Ф1), пояснительная записка и документ, подтверждающий объем бюджетных средств, выделенных на выполнение заданий (этапов) программы в текущем году, подписанные руководителем научной, научно-технической программы и т.д.
Госуслугу оказывают в течение 5 рабочих дней.
Приказ вступит в силу 20 января 2025 года.
Ранее сообщалось, что крупные предприятия профинансируют 11 научно-технических проектов в Казахстане.
10.01.2025, 12:35 14036
В ЗКО сотрудник акимата освобожден от должности после массового ДТП
В отношении экс-чиновника возбуждено административное производство
Фото: Depositphotos
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Уральск. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области сотрудник акимата Ербол Найзабеков освобожден от должности после массового дорожно-транспортного происшествия в Уральске, сообщает пресс-служба акимата региона.
В отношении Найзабекова возбуждено административное производство по статье 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения), назначены соответствующие экспертизы. По результатам расследования материалы дела о ДТП направят в суд", - цитирует портал "Мой город" сообщение акимата.
Также за допущение нарушения стандартов служебной этики государственных служащих его привлекли к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора.
Ранее, в октябре прошлого года, 44-летний водитель Volkswagen Tiguan врезался в стоящий на светофоре Mercedes. От удара Mercedes столкнулся с ВАЗ и Skoda Rapid. За рулем Volkswagen Tiguan находился сотрудник аппарата акимата ЗКО Ербол Найзабеков. Полицейские тогда сообщили, что водитель Volkswagen Tiguan по результатам медицинского освидетельствования находился в состоянии алкогольного опьянения "средней степени". Также сообщается, что постравдавшая в ДТП девушка может остаться инвалидом. Она не может ходить.
10.01.2025, 11:28 19716
Новая система выдачи бесплатных лекарств вводится в области Абай
Новшество ввели по рекомендации Антикора после того, как ведомство выявило факты выписки "липовых" рецептов в медицинских учреждениях
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по противодействию коррупции порекомендовало изменить систему выдачи бесплатных лекарств в области Абай в связи с фактами несвоевременной поставки медпрепаратов и выдачи лекарств по "липовым" рецептам, сообщает пресс-служба ведомства.
Были выявлены несвоевременной поставки медпрепаратов Единым дистрибьютором - ТОО "СК-Фармация". Такая практика приводила к дефициту бесплатных лекарств, пациенты вынужденно приобретали их за собственные средства", - сообщили в Антикоре.
Кроме этого, в целях сокрытия реального положения в медицинских учреждениях выписывали "липовые рецепты". По документам пациенты были полностью обеспечены лекарствами. Несмотря на рост числа пациентов в 2024 году на 14%, в области Абай наблюдается снижение количества выписанных рецептов на 24,8 тыс, отметили в Антикоре.
По итогам анализа во всех поликлиниках области Абай внедрена система выдачи бесплатных лекарств пациентам через QR-код в приложении Министерства здравоохранения "Социальный кошелек". На данный момент это является альтернативным способом получения лекарств, но уже демонстрирует положительные результаты", - рассказали в ведомстве.
Проект по выдаче бесплатных лекарств пациентам через QR-код запущен в пилотном режиме, и по итогам планируется внедрить его во всей республике.
10.01.2025, 11:02 23586
Девять автомобильных пунктов пропуска модернизируют в Казахстане в текущем году
На автомобильных пограничных пунктах по внешней границе ЕАЭС внедрена автоматизированная система электронной очереди
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане продолжается полномасштабная модернизация автомобильных пунктов пропуска. На сегодня в общей сложности обновление коснулось девяти контрольно-пропускных пунктов на границе с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
В рамках запланированных работ ожидается увеличение пропускной способности до шести раз в сутки, в среднем со 170 до 960 транспортных средств, а также сокращение времени прохождения границы до 30 минут. Модернизацию девяти пунктов пропуска планируется завершить в текущем году.
Кроме того, на всех 10 автомобильных пограничных пунктах по внешней границе Евразийского экономического союза внедрена автоматизированная система электронной очереди. Воспользоваться ею можно на платформе Qoldau.kz и посредством мобильного приложения CargoRuqsat.
Внедрение системы позволило исключить физическое скопление автотранспортных средств вдоль дорог республиканского значения и обеспечило прозрачность перевозочного процесса", - отметили в правительстве.
10.01.2025, 08:33 29621
Какие изменения в госзакупках вступили в силу с 2025 года
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках совершенствования системы госзакупок разработан новый закон "О государственных закупках", действие которого вступило с 1 января 2025 года. Документ направлен на оптимизацию процедур проведения тендеров, повышение качества приобретаемых товаров, работ, услуг, а также поддержку отечественных производителей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
В частности, документом сокращены сроки проведения конкурса (обсуждение конкурсной документации с 5 до 2 рабочих дней; прием заявок с 15 до 5 рабочих дней; рассмотрение заявок и подведение итогов с 10 до 3 рабочих дней).
Внедряется общественный мониторинг по работам, связанным со строительством. Планируется размещение в общем доступе графиков выполнения работ, отчетов по исполнению договоров, привлечение общественности к мониторингу исполнения договоров.
Реализуется новый порядок обжалования итогов закупок. В целях оперативного проведения закупок и исключения затягивания процедур жалобы будут рассматриваться самим организатором закупок.
В целях приобретения малозначительных закупок внедрено право одного источника товаров до 100 МРП, работ и услуг до 500 МРП. Для сельских акиматов порог закупок из одного источника увеличен с 3000 до 4000 МРП.
В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства установлено приоритетное право закупа товаров, работ и услуг стоимость которых не превышает 50 000 МРП у данной категории субъектов.
Также, по данным правительства, продолжится работа по приоритетному приобретению товаров.
Изменения коснулись отечественного производства на веб-портале путем установления изъятий из национального режима в целях поддержки внутреннего рынка.
В целях развития конкуренции и защиты бизнеса заявки поставщиков, являющихся госучреждениями и субъектами квазигоссектора, будут автоматически отклонены веб-порталом при наличии не менее двух заявок от поставщиков, являющихся субъектами частного предпринимательства.
В целях развития неценовых критериев и поддержки местных поставщиков изменен расчет условных скидок в виде территориального признака (с 1% до 2%) и отрицательных значений (с 0.1% до 0.2%).
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?