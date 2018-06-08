Китай выразил заинтересованность в поставках казахстанской сельскохозяйственной продукции на свой рынок

Пекин. 7 июня. Kazakhstan Today - Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился в Пекине с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, передает Kazakhstan Today.

После церемонии официальной встречи состоялись переговоры между лидерами двух стран в расширенном формате. В своей приветственной речи глава государства выразил признательность за приглашение совершить государственный визит и отметил традиционно теплый прием, оказываемый китайской стороной.

"Я хочу прежде всего поздравить вас с переизбранием на высший государственный пост и успешным проведением 19-го съезда Компартии Китая, который стал событием мирового масштаба в раках построения социализма с китайской спецификой", - сказал президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил повышение роли Компартии Китая в качестве основы государственности страны в деле воплощения в жизнь "китайской мечты".

Глава государства обратил внимание на высокую динамику казахстанско-китайских отношений, указав, что с 2012 года состоялось 18 встреч на высшем уровне.

"За это время мы подписали 127 двусторонних документов на общую сумму около 67 миллиардов долларов. Нам необходимо продолжать этот диалог. Объем взаимной торговли за прошлый год достиг почти 11 миллиардов долларов, с ростом более чем на 30 процентов. У нас есть еще больший потенциал для продвижения двусторонних отношений", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана высоко оценил личный вклад председателя КНР в поступательное развитие добрососедских отношений в духе дружбы, равноправия, взаимного сотрудничества и уважения государственного суверенитета.

"Наше сотрудничество еще более упрочилось в рамках реализации Вашей инициативы по строительству Экономического пояса Шелкового пути", -заключил Нурсултан Назарбаев.

Глава КНР, в свою очередь, отметил высокий уровень развития двустороннего взаимодействия, которое стало образцом добрососедства, и указал на укрепление взаимного доверия и сотрудничества в реализации совместных инфраструктурных инициатив, в том числе программы "Один пояс, один путь".

"Мы готовы вместе с Казахстаном идти на пути к построению единой судьбы человечества и приложить интеллектуальные и физические усилия для создания более светлого будущего человечества. Я готов вместе с Вами управлять рулем большого корабля китайско-казахстанской дружбы", - сказал Си Цзиньпин.

В ходе переговоров китайская сторона выразила заинтересованность в поставках экологически чистой казахстанской сельскохозяйственной продукции на свой рынок, а также в углублении двустороннего сотрудничества в энергетике, нефтегазовой сфере, в области культурно-гуманитарных связей, новых технологий и цифровизации.

В завершение встречи глава государства пригласил председателя КНР посетить Казахстан с официальным визитом.

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