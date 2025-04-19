Концепцию по продвижению в обществе идеологии закона и порядка утвердили в Казахстане

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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Концепцию по продвижению в обществе идеологии закона и порядка на 2025-2030 годы утвердили в Казахстане, - Концепцию по продвижению в обществе идеологии закона и порядка на 2025-2030 годы утвердили в Казахстане, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.





Соответствующее постановление принято правительством. Документ направлен на продвижение в обществе высокого уровня правовой культуры и осознания гражданами важности соблюдения законов", - проинформировали в пресс-службе.





В частности, в концепции определено видение по продвижению в обществе идеологии закона и порядка, которое основано на анализе текущей ситуации в правовой культуре. Также документ предполагает активное гражданское участие в поддержании правопорядка, формирование негативного отношения к коррупции и теневым практикам.





В результате реализации главных направлений концепции планируется укрепить в обществе осознание верховенства закона. В рамках этой работы будет и далее совершенствоваться законодательство. Документ предполагает реализацию мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности граждан и дальнейшего обеспечения доступности правосудия. Планируется организация обучающих мероприятий по повышению правовой грамотности граждан и применению этих знаний на практике. В частности, внедрение практики правового просвещения для студентов будет включать активное вовлечение в различные формы обучения, направленные на развитие умений эффективно применять знания права в реальных ситуациях", - отметили в пресс-службе.





Кроме того, предусматриваются меры по повышению эффективности сервисной модели деятельности государственных и правоохранительных органов с акцентом на профилактику правонарушений и службу населению; внедрение новых инструментов сотрудничества государства и общества, направленных на формирование культуры открытости государственных органов, запуск современных цифровых сервисов для граждан, в частности, развитие функционала электронного правительства открытых данных eGov, проведение общественного мониторинга закупок и др. Подчеркивается, что к этой работе будут активно подключаться НПА.





Будет продолжена реформа кадровой политики, подготовка сотрудников полиции с проведением курсов повышения квалификации, учебно-методических сборов, укрепление принципа меритократии, развитие soft skills, а также модернизация материально-технического оснащения. Кроме того, предполагается расширение функций ситуационно-аналитического центра МВД с помощью искусственного интеллекта для обработки больших данных.





Помимо этого, в результате принятия комплексных мер предполагается, что в обществе произойдут положительные сдвиги в соблюдении законности и правопорядка, люди перейдут к более ответственному и сознательному подходу.





Это значит, что каждый гражданин будет не только уважать права других, но и активно соблюдать правопорядок, что приведет к общему улучшению дисциплины. Кроме того, в результате принятых мер ожидается повышения доверия населения к государственным и правоохранительным органам. В целом, это все должно привести к снижению числа правонарушений, улучшению качества обслуживания граждан и улучшению экономической привлекательности и инвестиционной среды", - добавили в правительстве.



