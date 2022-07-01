Максимально завысили цены - АЗРК ведет расследование в отношении операторов Kcell и Tele2

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АЛМАТЫ. 30 ИЮНЯ - 17 июня антимонопольный департамент по Алматы открыл расследование в отношении АО "Кселл" и ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" в части установления монопольно высоких цен, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В отношении АО "Кселл": в связи с частыми обращениями граждан на повышение цен на услуги мобильных операторов связи Агентством по защите и развитию конкуренции проанализированы тарифы на услуги сотовой связи и мобильного интернета за 2020-2021 годы. Установлено доминирующее положение группы АО "Казахтелеком" (более 35%), в состав которого входят АО "Кселл" и ТОО "Мобайл Телеком-Сервис", сообщает пресс-служба АЗРК

АО "Кселл" за анализируемый период установило максимально высокую цену на услуги сотовой связи (в среднем 756 тенге) и мобильного интернета (в среднем 1765 тенге).

К примеру, у некоторых операторов минимальная цена на услуги сотовой связи в среднем составляла 332 тенге, на услуги мобильного интернета - в среднем 1022 тенге.

Расследование в отношении АО "Кселл" открыто по признакам установления монопольно высоких цен на услуги сотовой связи и мобильного интернета.

В отношении ТОО "Мобайл Телеком-Сервис": по итогам мониторинга цен на рынке услуг SMS-рассылки за 2020-2021 годы Агентством по защите и развитию конкуренции выявлено превышение цены ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" по сравнению с остальными операторами связи. Операторы связи в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличили тарифы по SMS-рассылке в среднем на 14,03%. При этом максимально высокая средняя цена зафиксирована у операторов, входящих в группу АО "Казахтелеком": ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" и АО "Кселл" по сравнению с ТОО "КаР-Тел". Наибольший темп роста цены зафиксирован у ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" и АО "Кселл".

Открыто расследование в отношении ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" по признакам установления монопольно высокой цены на услугу SMS-рассылки.