Мажилисменов призвали активно включиться в процесс социальной модернизации страны

Астана. 1 марта. Kazakhstan Today - Инициативы президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, обозначенные в ходе выступления на XVIII съезде партии "Нур Отан" 27 февраля стали главным вопросом повестки расширенного заседания Бюро мажилиса под председательством cпикера палаты Нурлана Нигматулина, передает Kazakhstan Today.

Спикер акцентировал внимание на чёткой социальной направленности всей политики Елбасы.

Даже в самые тяжёлые годы государство выполняло все свои социальные обязательства. Это принципиальная установка главы нашего государства. И сейчас президент, исходя из современных реалий, исходя из требований времени, исходя из анализа ситуации в стране, предложил мощнейший комплекс уникальных и беспрецедентных мер, направленных на повышение качества жизни и благосостояния казахстанцев", - подчеркнул Нигматулин.

Напомнив такие приоритеты главы государства, как поддержка малообеспеченных слоев населения, решение жилищных вопросов граждан с невысокими доходами, улучшение сфер образования и здравоохранения, комплексное развитие регионов, председатель мажилиса отметил, что все грандиозные социальные инициативы Елбасы подкреплены финансово.

По словам Нигматулина, можно с полным правом сказать, что начинается новый этап социальной модернизации нашей страны. Он призвал весь депутатский корпус энергично включиться в эту важную для страны работу.

Прежде всего нам необходимо качественно и оперативно обеспечить законодательную поддержку реализации всех поручений главы государства, данных на съезде партии "Нур Отан". Президент особо подчеркнул, что депутаты мажилиса должны активно участвовать в мониторинге реализации государственных и отраслевых программ. Мы планируем осуществлять это путём заслушивания ответственных за реализацию данных программ как на "правительственном часе", так и на заседаниях фракций политических партий, представленных в мажилисе", - подчеркнул Нигматулин.

По его словам, эта работа будет проводиться в открытом формате, с привлечением представителей неправительственных организаций, экспертного сообщества и средств массовой информации.

Кроме того, мы намерены акцентировать внимание госорганов на актуальных запросах общества, полученных в ходе выездов в регионы и встреч с избирателями", - добавил спикер палаты, выразив уверенность, что совместными усилиями будут эффективно выполнены все поставленные главой государства задачи.

Как проинформировали в пресс-службе мажилиса, на заседании бюро сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов.

Палате предлагается рассмотреть ряд ратификационных законопроектов. Это поправки в Соглашение Казахстана с Россией о статусе города Байконура, рамочное Соглашение между Казахстаном и КНР о предоставлении Китаем льготного кредита.

Проект повестки пленарного заседания содержит и поступивший в мажилис новый ратификационный законопроект, по которому палате предстоит назначить профильному комитету срок подготовки заключения. Это Соглашение Казахстана с Таджикистаном об оказании безвозмездной военно-технической помощи.

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