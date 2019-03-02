Мажилисменов призвали активно включиться в процесс социальной модернизации страны

Спикер акцентировал внимание на чёткой социальной направленности всей политики Елбасы.
Даже в самые тяжёлые годы государство выполняло все свои социальные обязательства. Это принципиальная установка главы нашего государства. И сейчас президент, исходя из современных реалий, исходя из требований времени, исходя из анализа ситуации в стране, предложил мощнейший комплекс уникальных и беспрецедентных мер, направленных на повышение качества жизни и благосостояния казахстанцев", - подчеркнул Нигматулин.
Напомнив такие приоритеты главы государства, как поддержка малообеспеченных слоев населения, решение жилищных вопросов граждан с невысокими доходами, улучшение сфер образования и здравоохранения, комплексное развитие регионов, председатель мажилиса отметил, что все грандиозные социальные инициативы Елбасы подкреплены финансово.
По словам Нигматулина, можно с полным правом сказать, что начинается новый этап социальной модернизации нашей страны. Он призвал весь депутатский корпус энергично включиться в эту важную для страны работу.
Прежде всего нам необходимо качественно и оперативно обеспечить законодательную поддержку реализации всех поручений главы государства, данных на съезде партии "Нур Отан". Президент особо подчеркнул, что депутаты мажилиса должны активно участвовать в мониторинге реализации государственных и отраслевых программ. Мы планируем осуществлять это путём заслушивания ответственных за реализацию данных программ как на "правительственном часе", так и на заседаниях фракций политических партий, представленных в мажилисе", - подчеркнул Нигматулин.
По его словам, эта работа будет проводиться в открытом формате, с привлечением представителей неправительственных организаций, экспертного сообщества и средств массовой информации.
Кроме того, мы намерены акцентировать внимание госорганов на актуальных запросах общества, полученных в ходе выездов в регионы и встреч с избирателями", - добавил спикер палаты, выразив уверенность, что совместными усилиями будут эффективно выполнены все поставленные главой государства задачи.
Как проинформировали в пресс-службе мажилиса, на заседании бюро сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов.
Палате предлагается рассмотреть ряд ратификационных законопроектов. Это поправки в Соглашение Казахстана с Россией о статусе города Байконура, рамочное Соглашение между Казахстаном и КНР о предоставлении Китаем льготного кредита.
Проект повестки пленарного заседания содержит и поступивший в мажилис новый ратификационный законопроект, по которому палате предстоит назначить профильному комитету срок подготовки заключения. Это Соглашение Казахстана с Таджикистаном об оказании безвозмездной военно-технической помощи.
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