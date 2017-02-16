Минздрав Казахстана объявил конкурс на должность ректора КазНМУ имени С.Асфендиярова

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Минздрав Казахстана объявил конкурс на должность ректора КазНМУ имени С.Асфендиярова16.02.2017
  • Фото: 24.kz
Государство  11:33

Астана. 16 февраля. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения Казахстана объявило конкурс на должность ректора КазНМУ имени С. Асфендиярова. Соответствующий документ разместил на своей странице в Facebook глава ведомства Елжан Биртанов, передает корреспондент агентства.

"Министерство здравоохранения РК объявляет конкурс для отбора кандидата на вакантную должность ректора РГП на ПХВ "Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова" Министерства здравоохранения РК", - говорится в документе.

Для потенциальных кандидатов также указан адрес проведения конкурса Астана, проспект Мангилик Ел, 8, Дом министерств, 5-й подъезд, телефон для справок 8 7172 74-32-45. Желающим предлагается в течение 15 дней предоставить по указанному адресу заявление на участие в конкурсе и пакет сопроводительных документов.

Отметим, что КазНМУ имени С. Асфендиярова находится в Алматы.
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