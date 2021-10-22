НУР-СУЛТАН. 21 ОКТЯБРЯ - На национальный проект "Улттык рухани жангыру" выделят из бюджета 119 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Проект планируется реализовать до 2025 года, рассказала министр информации и общественного развития Аида Балаева на брифинге в СЦК.
"Как вы понимаете, идеология - это специфическая сфера, продвижение которой всегда остается за государством. По сути, это вложение в сознание людей, отдача от которого будет проявляться практически во всех сферах жизнедеятельности общества: культуре, экономике, образовании и т.д.", - сообщила Балаева.
По ее словам, львиная доля суммы, будет выделяться из республиканского бюджета - это 110 млрд, и 9 млрд - из местного бюджета.
"Каждый тенге был детально просчитан специалистами и каждый проект прошел тщательную финансовую экспертизу", - заверила министр.
Ход реализации проектов будет находиться на постоянном контроле.
"В рамках этого проекта, мы также заложили задачу минимум - привлечь инвестиции на сумму не менее 7 млрд тенге. Выражаю уверенность, что в ходе реализации проекта сумма увеличится в разы", - заключила министр.
Среди основных задач нацпроекта: продвижение национальных ценностей, развитие госязыка, популяризация отечественной культуры за пределами государства, профессиональный рост и общественное совершенствование молодежи. Особое внимание планируется уделить работе с молодежью категории Neet.
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На проект "Улттык рухани жангыру" выделят 119 млрд тенге
НУР-СУЛТАН. 21 ОКТЯБРЯ - На национальный проект "Улттык рухани жангыру" выделят из бюджета 119 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.