Назарбаев: население Алматы до 2050 года достигнет 2,5 млн человек, Астаны - 2 млн человек

Астана. 5 апреля. Kazakhstan Today - Население Алматы до 2050 года должно достигнуть 2,5 млн человек, Астаны - 2 млн человек, Шымкента - 1,5 млн человек. Об этом сегодня на совещании по вопросам дальнейшего развития Астаны сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает Kazakhstan Today.
"Мы исполнили мечту наших предков и построили столицу в самом сердце Сарыарки. Нам удалось создать красивый город и открыть его для всего мира. Астана стала гордостью всего народа. Большое количество людей трудилось здесь не покладая рук, несмотря на погодные условия", - цитирует президента Казахстана пресс-служба Акорды.
Нурсултан Назарбаев также подчеркнул, что Астана стала известным в мире городом, где проходят важнейшие мировые события, которые обращают на себя внимание всего земного шара.
По информации пресс-службы, заслушав отчет акима Астаны Асета Исекешева о развитии городской инфраструктуры и строительстве соцобъектов, президент Казахстана положительно оценил достижение ряда экономических показателей, в том числе по объему привлеченных инвестиций, развитию малого и среднего бизнеса.
"Астана является самым быстро развивающимся городом нашей страны. Количество граждан превысило 1 млн человек. Наряду с ростом количества жителей набирает темпы жилищное строительство. За 20 лет введено в эксплуатацию 20 млн квадратных метров жилья, 53 новые школы и 26 больниц", - сказал Нурсултан Назарбаев.
Глава государства подчеркнул, Астана стала новой точкой дальнейшего развития экономики РК, роста количества населения, развития науки, техники и инноваций. Все средства на ее строительство уже возвращены.
Вместе с тем Нурсултан Назарбаев призвал казахстанцев не останавливаться на достигнутых результатах и продолжить работу в рамках послания к народу Казахстана "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции" и документа "Пять социальных инициатив президента".
По информации пресс-службы, глава государства отдельно остановился на вопросах, требующих повышенного внимания администрации города и уполномоченных государственных органов.
В частности, президент Казахстана поручил провести информационно-разъяснительную работу среди представителей предприятий малого и среднего бизнеса в отношении правил использования летних торговых площадок.
Нурсултан Назарбаев также указал на неэффективное использование земель сельскохозяйственного назначения и отметил существующие проблемы с организацией мест оптово-розничной продажи (рынков).
Кроме того, глава государства остановился на вопросах обеспечения продовольственной безопасности, эффективного использования туристических объектов, эксплуатации системы видеоконтроля "Сергек", решения вопроса ветхого и аварийного жилья, а также отметил важность стратегического развития мегаполисов страны.
"До 2050 года население Алматы должно достигнуть 2,5 млн человек, Астаны - 2 млн человек, Шымкента - 1,5 млн человек. Эти города превратятся в точки роста, где будут оказываться услуги мирового уровня. Другие города также должны иметь свои программы развития. Правительству необходимо изучить данный вопрос", - сказал президент Казахстана.
Нурсултан Назарбаев указал на необходимость обеспечения своевременного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства и поручил изучить вопрос создания парковочных мест в городе.
Глава государства акцентировал внимание на вопросе обеспечения безопасности людей в общественных местах, напомнив присутствующим о случившейся трагедии в городе Кемерово.
Помимо этого, президент Казахстана отметил целесообразность применения лучших практик выставки ЭКСПО-2017 в сфере энергообеспечения, а также поручил проработать вопрос создания системы газификации внутри города.
По завершении совещания Нурсултану Назарбаеву был продемонстрирован экспериментальный электрический автобус марки IVECO Heuliz, заключили в пресс-службе.
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