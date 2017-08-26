Назарбаев выразил соболезнование Путину в связи с гибелью людей в аварии в Краснодарском крае

Астана. 26 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину, передает Kazakhstan Today.

В телеграмме глава государства выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом, произошедшего в Краснодарском крае 25 августа текущего года, сообщила пресс-служба Акорды.

"Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям", - говорится в телеграмме.

Утром в пятницу в Темрюкском районе Краснодарского края вахтовый автобус с рабочими упал в Черное море. По последним данным, погибли 18 человек (позже один из них был объявлен пропавшим без вести), пострадали 33 человека. По факту аварии СК РФ возбудил уголовное дело, пишет ТАСС.

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