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Назарбаев временно отстранил посла в Узбекистане и освободил от должности посла в Норвегии22.10.2018
Государство  20:21
Астана. 22 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев временно отстранил посла в Узбекистане и освободил от должности посла в Норвегии, передает Kazakhstan Today.

Нурсултан Назарбаев своим указом временно отстранил Утембаева Ерика Мылтыкбаевича от исполнения должностных полномочий чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Узбекистан, сообщила пресс-служба Акорды.

Также указом главы государства Абусеитов Кайрат Хуатович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Королевстве Норвегия в связи с достижением пенсионного возраста.
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