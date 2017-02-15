Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - Назначены ответственные секретари в Минтруда и соцзащиты и Минздраве Казахстана, сообщила пресс-служба президента Казахстана.
По информации пресс-службы, распоряжением главы государства Курмангалиева Аида Даденовна назначена ответственным секретарем Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, она освобождена от должности ответственного секретаря Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.
Кроме того, Токежанов Болат Турганович назначен ответственным секретарем Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
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