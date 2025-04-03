02.04.2025, 11:17 53706
Незарегистрированные мопеды будут ставить на штрафстоянку - МВД
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Незарегистрированные мопеды будут отправлять на штрафстоянку, с 5 апреля их эксплуатацию запретят, заявил в кулуарах мажилиса замминистра внутренних дел Игорь Лепеха.
По его словам, на сегодняшний день в стране зарегистрировано 18 200 мопедов, а общее их количество неизвестно.
У нас в прошлом году получили 22 тыс. удостоверений данной категории, в этом - 2,5 тысячи. Кто-то мог получить, и не имея мопеда. Но пока вот так: сколько зарегистрируют, столько и будут ездить. Остальные будут стоять", - пояснил Лепеха.
Он добавил, что ЦОНы даже попросили увеличить время работы на эти дни, чтобы все успели зарегистрировать транспорт и ездить на законном основании.
Ранее в МВД заявили о росте аварий с мопедистами в Алматы. Только за 5 дней в городе произошло 23 ДТП с участием мопедов.
Напомним, требования об обязательной регистрации мопедов в РК вступят в силу 4 апреля. Правила регистрации разъяснили в МВД.
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02.04.2025, 21:20 17906
Открылся Казахстанско-Российский центр передовых технологий в агропромышленном комплексе
Фото: посольство РФ в РК
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 2 апреля, в Национальной академии наук Республики Казахстан при президенте РК состоялось торжественное открытие Казахстанско-Российского центра передовых технологий в агропромышленном комплексе, сообщает пресс-служба посольства РФ в РК.
Делегацию России возглавил заместитель президента Российской академии наук академик Петр Чекмарёв. В мероприятии приняли участие руководители ведущих научно-исследовательских институтов и научно-производственных центров, профильные эксперты, представители агробизнеса, а также студенты, обучающиеся по агротехническим и сельскохозяйственным специальностям.
Располагая большими природными ресурсами, Казахстан и Россия являются ключевыми игроками в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Российская академия наук является близким и надежным для нас партнером, с которым мы сотрудничаем в различных научных и технологических областях. Наше сотрудничество основано на взаимном доверии и стремлении к общим целям, что способствует развитию и укреплению научных связей между нашими странами", - отметил во время торжественной церемонии открытия президент НАН РК Ахылбек Куришбаев.
Петр Чекмарёв в свою очередь передал теплые пожелания от президента Российской академии наук Геннадия Красникова и подчеркнул, что у России и Казахстана общие задачи в сфере продовольственной безопасности. Он отметил, что научная общественность России заинтересована в активной совместной работе с казахстанскими учеными:
В работе центра будут принимать участие российские вузы. В России свыше 50 аграрных вузов, они работают во всех регионах страны и занимаются развитием науки. Много казахстанских ребят учится в России, так же, как и российские студенты - в казахстанских вузах. Казахстанские аспиранты занимаются научной работой под руководством российских ученых, и работа по обмену аспирантами будет обязательно проводиться в дальнейшем".
Советник посольства России в Казахстане Денис Десов отметил, что в условиях климатических и геополитических вызовов важно объединить усилия по обеспечению продовольственной безопасности и укреплению позиций России и Казахстана на мировой арене.
Среди целей работы Российско-Казахстанского центра передовых технологий в агропромышленном комплексе:
развитие совместных исследований и проектов в области геномной селекции сельскохозяйственных культур, создание сортов, обладающих повышенной продуктивностью и устойчивостью к климатическим изменениям и болезням, проведение испытаний и использование биотехнологий для создания экологически чистых продуктов;
развитие цифровых технологий в агропромышленном комплексе с целью внедрения инноваций, в том числе использование систем мониторинга, автоматизации процессов и анализа больших данных;
развитие и внедрение устойчивых агротехнологий, в том числе карбонового, углеродосберегающего земледелия для повышения экологической безопасности, включая методы минимального воздействия на почву и эффективное использование водных и энергетических ресурсов;
развитие технологий переработки сельскохозяйственных культур с целью создания новых видов продуктов, включая пищевые добавки, органические и функциональные продукты питания, а также биопродукты, такие как биопластики и биогаз.
Центр призван придать импульс созданию стартапов передовых технологий в агротехнологической отрасли, что также будет способствовать укреплению научного и технологического потенциала России и Казахстана.
02.04.2025, 19:10 23821
Назначен глава Фонда медстрахования
Фото: Минздрав РК
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра здравоохранения по согласованию с премьер-министром на должность председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" назначен Айдын Кульсеитов, сообщает пресс-служба МЗ РК.
Айдын Кульсеитов трудовую деятельность начал в частной сфере, дойдя до руководящих должностей. Затем перешел на государственную службу. Работал в Министерстве индустрии и торговли, Министерстве энергетики и минеральных ресурсов, был председателем правления АО "Национальное агентство по технологическому развитию", АО "Казахстанский институт развития индустрии".
В последние два года работал руководителем отдела социально-экономического мониторинга администрации президента РК. До настоящего времени - на посту заведующего отделом социально-экономической политики администрации президента Республики Казахстан.
02.04.2025, 16:17 31941
Назначен новый глава Комитета противопожарной службы МЧС
Фото: МЧС РК
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан председателем Комитета противопожарной службы МЧС РК назначен Ерлан Турегелдиев.
Службу в органах гражданской защиты Турегелдиев начал в 2005 году с должности инженера отдела по государственному контролю и надзору в области чрезвычайных ситуаций города Курчатова управления по государственному контролю и надзору в области чрезвычайных ситуаций Восточно-Казахстанской области.
До 2020 года проработал в подразделениях МЧС в Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях.
С 2020 года возглавлял управление государственного пожарного контроля и противопожарного нормирования Комитета противопожарной службы МЧС РК. С 2024 года был заместителем председателя этого же комитета.
02.04.2025, 15:40 34641
Привлечь стратегических инвесторов в геологоразведку поручил президент главе Минэнерго
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра энергетики Ерлана Аккенженова о ситуации в топливно-энергетическом комплексе страны, ходе реализации ключевых проектов и планах по дальнейшему развитию отрасли, сообщает Акорда.
В ходе встречи с главой Минэнерго президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию топливно-энергетического сектора. Глава государства подчеркнул важность своевременной и качественной реализации запланированных инфраструктурных проектов в нефтегазовой, нефтегазохимической и электроэнергетической отраслях.
Особое внимание, по его словам, требует обеспечение энергетической безопасности страны и стабильного снабжения населения и экономики энергоресурсами.
Касым-Жомарт Токаев поручил принять комплекс мер по улучшению инвестиционного климата и привлечь стратегических инвесторов в геологоразведку.
В свою очередь глава МЭ доложил президенту о стабильной работе нефтеперерабатывающих заводов страны, которые обеспечивают плановый объем переработки нефти в 17,6 млн тонн на 2025 год. Глава государства был проинформирован о разработке концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли до 2040 года.
Ерлан Аккенженов рассказал о планах по добыче газа, строительстве новых газоперерабатывающих мощностей на месторождениях Кашаган, Карачаганак и в городе Жанаозене. Продолжается строительство второй нитки магистрального газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент и газопровода Талдыкорган - Ушарал.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о планах по вводу свыше 26 ГВт новых генерирующих мощностей к 2035 году для покрытия растущего внутреннего спроса.
Ранее сообщалось, что одна из ведущих мировых горнодобывающих компаний и первооткрыватель крупнейших медных месторождений XXI века Ivanhoe Mines объявляет о начале геологоразведочных работ в Чу-Сарысуском медном бассейне в Казахстане.
02.04.2025, 13:43 42861
Президент поставил ряд задач перед новым министром промышленности и строительства
В частности, министерству предстоит своевременно ввести в эксплуатацию объекты обрабатывающей промышленности, качественно и своевременно провести реформы в сфере недропользования
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев отчитался перед президентом о результатах деятельности министерства по итогам 2024 года и планах на предстоящий период, сообщает Акорда.
В сфере промышленности по итогам прошлого года наибольший рост достигнут по инвестициям в основной капитал и экспорту обработанной продукции. В этом году планируется закрепить тенденцию роста и увеличить объем производства", - проинформировал Токаева глава ведомства.
Он также рассказал о работе в сферах геологии и цифровизации.
По словам министра, запущена единая платформа недропользования, оцифрованы градостроительные проекты, планируется внедрить единую квитанцию коммунальных услуг до уровня сел, формируется база геологической изученности с помощью искусственного интеллекта.
По итогам встречи президент поставил перед министром ряд первоочередных задач. Поручено увеличить выпуск продукции средних и верхних переделов, создать в текущем году единый реестр отечественных производителей, усилить работу по привлечению инвесторов. Также важно обеспечить строительство запланированного объема жилья, максимально охватить население водоснабжением, оцифровать процессы в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства", - говорится в сообщении.
Также министерству предстоит своевременно ввести в эксплуатацию объекты обрабатывающей промышленности, качественно и своевременно провести реформы в сфере недропользования.
Глава государства особо подчеркнул необходимость держать на жестком контроле вопросы поддержки отечественных товаропроизводителей.
Напомним, 28 февраля президент назначил Ерсайына Нагаспаева новым главой Министерства промышленности и строительства вместо Каната Шарлапаева.
02.04.2025, 12:31 47816
Контрабанду товаров на сумму свыше 3 млрд тенге пресекла Погранслужба КНБ
Всего Погранслужба предотвратила свыше 1200 фактов контрабанды, в том числе незаконного перемещения через границу оружия, боеприпасов, наркотиков и ГСМ
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Пограничная служба Комитета национальной безопасности отчиталась о результатах деятельности за март 2025 года.
В течение месяца Погранслужба во взаимодействии с компетентными органами привлекла к ответственности 3429 нарушителей законодательства РК, из которых 2995 - иностранные граждане.
Кроме того, предотвращено 1248 фактов незаконного перемещения через госграницу, в том числе:
- наркотических средств - 27 фактов, в том числе прекурсоров для изготовления синтетических наркотиков, общим объемом 750 литров;
- оружия, боеприпасов - 76 фактов;
- ГСМ - 656 фактов (более 54 тыс. литров), на общую сумму свыше 14,5 млн тенге;
- товаров народного потребления - 731 факт, на общую сумму более 3,1 млрд тенге;
- валюты - 157 фактов, на общую сумму свыше 2,8 млрд тенге.
В целях обеспечения экологической безопасности в Прикаспийском регионе в указанный период в акватории Каспия пресечено 20 фактов браконьерства. В естественную среду обитания выпущено 89 экземпляров (508 кг) рыб осетровых пород и 7 голов каспийских тюленей, занесенных в Красную книгу", - уточнили в ведомстве.
У браконьеров изъяты средства незаконного лова, в том числе:
- плавательные средства - 10 ед.;
- орудия браконьерского лова - 22,9 км сетей.
Сумма предотвращенного ущерба составила более 205 млн тенге.
Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности", - сообщили в ведомстве.
Напомним, в феврале в Казахстан пытались ввезти свыше 500 тысяч пачек контрабандных сигарет.
02.04.2025, 12:30 46526
Фонд "Парк инновационных технологий" и Astana Hub хотят объединить
Предлагается передача всех мер государственной поддержки в инновационный кластерный фонд Astana Hub
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента одобрили в первом чтении законодательные поправки по вопросам совершенствования системы государственной поддержки отрасли инновационной деятельности, передает корреспондент агентства.
Предлагается передача всех мер государственной поддержки в инновационный кластерный фонд Astana Hub, что усилит эффективность экосистемы. Цель - не просто объединить (Astana Hub и АКФ "ПИТ". - Прим. ред.), а масштабировать лучшие практики Astana Hub, который показал высокий результат в IT-сфере", - выступил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев.
По словам министра, для участников инновационного кластера будет сформировано единое правовое поле и общие преференции.
К примеру, на сегодня недропользователи имеют право направлять 1% от затрат на добычу (ЗНД) на проекты участников инновационного кластера "Парк инновационных технологий". После объединения технопарков участники Astana Hub также смогут предоставлять свои решения для недропользователей и получать от них финансирование по итогам отбора. В то же время на других участников ПИТ будут распространены льготный налоговый режим и акселерационные программы Astana Hub.
Отмечается, что сегодня участниками технопарка Astana Hub являются более 1,5 тысячи ИТ-компаний, которые предоставляют более 28 тысяч рабочих мест по всему Казахстану. Среди них есть как ведущие мировые технологические компании с оценкой более 1 миллиарда долларов США, и такие компании, как Playrix, Mytona, NetCracker и другие, также успешные отечественные стартапы - система биометрической оплаты Alaqan, EdTech-стартап CodiPlay, разработчик блокчейн-управляемых смартбордов Citix и другие. С 2019 по 2024 годы участники технопарка уплатили в бюджет 5,5 миллиарда тенге налогов.
02.04.2025, 10:57 43471
В Туркестанской области пресекли незаконное изготовление и сбыт некурительных табачных изделий
Из незаконного оборота изъято более 10 млн единиц готовой запрещенной продукции
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Туркестан. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Туркестанской области пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным изготовлением, сбытом и оборотом некурительных табачных изделий (снюс), которые представляют опасность для жизни и здоровья граждан, сообщили в пресс-службе АФМ.
В результате спецоперации ликвидирован подпольный цех, действовавший на площади 1000 квадратных метров с ежедневным привлечением более 30 работников. Установлена вся схема преступной деятельности - от заготовки сырья и организации логистики до каналов сбыта через крупных оптовых поставщиков в Астане, Алматы, Шымкенте и других регионах", - проинформировали в ведомстве.
По данным АФМ, из незаконного оборота изъято более 10 млн единиц готовой запрещенной продукции, свыше 14,4 тонны табака, что эквивалентно 28,8 млн разовых доз, более 3,3 тыс. литров ароматизатора и токсичных примесей, а также оборудование для производства.
Иная информация разглашению не подлежит.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?