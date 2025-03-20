19.03.2025, 12:07 67666

Ситуация становится критической: МВД о росте аварий с мопедистами в Алматы

В течение 5 дней в Алматы произошло 23 ДТП с участием мопедов
Ситуация становится критической: МВД о росте аварий с мопедистами в Алматы
Фото: Depositphotos
Алматы. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы за последние недели резко возросло количество дорожно-транспортных происшествий с участием мопедов, сообщает Polisia.kz.

Причины этих трагедий очевидны: отсутствие водительской дисциплины, полное игнорирование правил дорожного движения и откровенный хаос, который создают недобросовестные водители двухколесного транспорта", - считают в полиции.



Только с начала этого года к административной ответственности привлечено 5508 пользователей мопедов", - сообщил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции города Алматы Серик Шумаев.


По его словам, ситуация становится критической.

Нарушители, мчащиеся на высокой скорости, выезжающие на встречную полосу, игнорирующие сигналы светофоров и элементарные правила безопасности, подвергают опасности не только себя, но и окружающих. Таким нарушителям грозят строгие меры - штрафы, а в отдельных случаях изъятие транспортных средств", - напомнил глава управления.


На сегодняшний день на специализированную штрафстоянку помещено 465 мопедов.

В течение 5 дней в Алматы произошло 23 ДТП с участием мопедов, в результате которых 22 человека получили травмы.

К сожалению, в двух случаях погибли люди, один из которых - несовершеннолетний", - рассказал Шумаев.


Напомним, на днях, 17 марта, мопедисты устроили массовый заезд по улицам Алматы с грубейшими нарушениями ПДД.

В частности, как пишет сайт Kolesa.kz, около 15 водителей мопедов ехали по выделенной автобусной полосе на улице Гоголя.

Увидев полицейский патруль, они сорвались с места на запрещающий красный сигнал светофора и ушли налево по проспекту в южном направлении. Полицейские успели задержать лишь одного мопедиста. Следующие ролики не менее возмутительны. На них место встречи клуба мопедистов, судя по всему, за поселком Абай близ Алматы. После они толпой направляются в сторону города по проспекту Райымбека, нарушая множество требований ПДД. И, наконец, десятки скутеристов, проехав через Абылай хана по зебре, среди пешеходов двигаются по тротуару Арбата на ул. Жибек жолы", - сообщил сайт.



Буквально сегодня в Алматы погиб 19-летний мопедист, который, двигаясь на высокой скорости, попал под колеса бетономешалки. Кадры с места трагедии опубликовали очевидцы в соцсетях.

Водитель мопеда, двигаясь по улице Монкеулы в западном направлении на пересечении с улицей Сумбиле, при наличии дорожного знака "Уступи дорогу" выехал на перекресток и допустил столкновение с грузовой автомашиной марки "Хово". В результате ДТП 19-летний пассажир мопеда от полученных травм скончался на месте происшествия", - сообщили в полиции.


По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Сегодня в МВД РК напомнили о необходимости зарегистрировать мопеды до 5 апреля.
 

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20.03.2025, 13:30 2481

Сенаторы вернули новый Водный кодекс в мажилис на доработку

Сенаторы вернули новый Водный кодекс в мажилис на доработку
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента рассмотрели новый Водный кодекс и предложили новую редакцию отдельных статей закона, передает корреспондент агентства.

Концептуально сенаторы поддержали документ. При этом была предложена новая редакция отдельных статей закона.

Депутатами уточнены нормы о плате за пользование водными ресурсами, чтобы избежать налогообложения, не предусмотренного Налоговым кодексом. Также была скорректирована компетенция уполномоченного органа в сфере жилищных отношений и ЖКХ в области водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.

Вместе с тем уточнены требования к публикации бюджетных данных о поступлениях и расходах на охрану водных ресурсов и расширены права проверяемых субъектов по обжалованию решений по результатам проверок водных инспекций.

Кроме того, сенаторы предложили ужесточить нормы, запрещающие инспекторам требовать данные, не относящиеся к проверке. В сенате также посчитали необходимым внести изменения в правила государственного контроля за водопользованием.

С этими и другими поправками сенаторы вернули Водный кодекс и сопутствующий к нему закон в мажилис.

Ранее мажилисмен заявил, что в Казахстане до 80% воды с каналов уходит на теневой рынок.
 
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Теги:Водный кодексСенатвода
20.03.2025, 12:46 6781

На Арале запретят все операции по недропользованию

На Арале запретят все операции по недропользованию
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы одобрили поправки в закон "О недрах и недропользовании", которые запрещают любые операции по недропользованию в пределах Аральского моря.

Законом вносятся поправки, предусматривающие разрешение на проведение операций по разведке и добыче углеводородов в казахстанском секторе Каспийского моря, разведке и забору подземных вод, а также старательству, добыче соли и лечебных грязей. При этом устанавливается запрет на проведение операций по недропользованию в пределах Аральского моря, с учетом особого экологического статуса Приаралья", - говорится в заключении сената.


В законе также предусмотрено разграничение полномочий между государственными органами в части управления подземными водами.

Функции по ликвидации и консервации бесхозных самоизливающихся аварийных гидрогеологических скважин и по проведению поисково-оценочных работ на подземные воды переданы в ведение Министерства водных ресурсов и ирригации", - сообщили в сенате.


Кроме того, уточняются полномочия государственных органов, ответственных за управление водными ресурсами.

Усилена роль бассейновых водных инспекций, которые уполномочены согласовывать разрешения на создание и размещение морских объектов, а также план горных работ, если проведение операций по добыче твердых полезных ископаемых, предполагается в пределах водоохранных зон поверхностных водных объектов. Также поправками вносятся более четкая терминология, в частности, замена понятий "добыча" на "забор" в отношении подземных вод, позволяет разграничить водные и минерально-сырьевые ресурсы. Это исключает двусмысленность при применении норм и снижает вероятность правоприменительных ошибок", - отметили в сенате.


В целом закон призван устранить избыточное регулирование и повысить эффективность государственного управления в сфере недропользования и водных ресурсов. Это создаст условия для более рационального использования подземных вод и укрепления экологической безопасности.

Напомним, в Казахстане разработали вторую фазу проекта по сохранению Северного Аральского моря. Он входит в пул проектов, которые Казахстан реализует в сотрудничестве со Всемирным банком.
 
20.03.2025, 12:17 7466

Платная электронная очередь появилась на пунктах пропуска Казахстана с Кыргызстаном

Утверждены автомобильные пункты пропуска
Платная электронная очередь появилась на пунктах пропуска Казахстана с Кыргызстаном
Фото: Depositphotos
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане внесены изменения в приказ "Об утверждении правил пропуска через государственную границу Республики Казахстан автомобильных транспортных средств, грузов и товаров, в том числе с использованием системы электронной очереди на платной основе", передает корреспондент агентства.

В частности, утверждены автомобильные пункты пропуска через государственную границу Республики Казахстан с Кыргызской Республикой:

  • Айша-Биби;
  • Аухатты;
  • Карасу;
  • Кеген;
  • Кордай;
  • Сартобе;
  • Сыпатай Батыр.

Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования", - сообщается в тексте документа.


С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

Ранее недостатки выявили прокуроры в работе электронной очереди на казахстанско-китайской границе.
 
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Теги:ГраницаРКочередь
20.03.2025, 11:36 10216

Сенат ратифицировал соглашение о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с коррупцией

Страны СНГ намерены объединить усилия для преодоления угрозы дальнейшего роста числа коррупционных преступлений
Сенат ратифицировал соглашение о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с коррупцией
Фото: Depositphotos
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента ратифицировали соглашение о сотрудничестве государств - участников СНГ в противодействии коррупции, передает корреспондент агентства.

Как гласит документ, основными задачами сотрудничества стран СНГ в противодействии коррупции являются выработка и реализация совместных программ и мероприятий по противодействию коррупции, осуществлению антикоррупционного мониторинга и совершенствование правовой базы сотрудничества в сфере противодействия коррупции и гармонизация законодательства.

Вместе с тем по соглашению страны СНГ намерены объединить усилия для преодоления угрозы дальнейшего роста числа коррупционных преступлений и правонарушений и обеспечить информационного обмена в сфере противодействия коррупции.

Также соглашение предусматривает оказание содействия по делам о коррупционных преступлениях и правонарушениях, осуществление сотрудничества в сфере розыска и возвращения доходов от коррупции и задержание и выдачу лиц, совершивших коррупционные преступления.

При этом Казахстан оставил за собой право передавать информацию из автоматизированных информационных, справочных систем и банков данных в Казахстане только в рамках возбужденных уголовных дел и при строгом соблюдении банковской, налоговой и коммерческой тайн. Казахстан также вправе иметь в национальном законодательстве свой перечень коррупционных преступлений, отличный от перечня, содержащегося в соглашении.
 
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Теги:БорьбаСНГкоррупция
20.03.2025, 11:03 14036

Сельскохозяйственная перепись пройдет в Казахстане с 1 августа

Перепись охватит 20 тысяч сельскохозяйственных предприятий, 300 тысяч крестьянских и фермерских хозяйств, а также более 1,9 миллиона личных подсобных хозяйств
Сельскохозяйственная перепись пройдет в Казахстане с 1 августа
Фото: Pexels.com
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная сельскохозяйственная перепись стартует 1 августа в Казахстане, сообщает Агентство по стратегическому планированию и реформам РК.

Главная цель переписи - получение детализированной информации о реальном состоянии сельского хозяйства, что позволит повысить эффективность разработки и реализации социально-экономической политики в данной отрасли.

Перепись охватит 20 тысяч сельскохозяйственных предприятий, 300 тысяч крестьянских и фермерских хозяйств, а также более 1,9 миллиона личных подсобных хозяйств по всей территории страны", - уточнила замглавы Бюро национальной статистики АСПиР Асель Шауенова.


Основные разделы переписи будут включать информацию о земельных ресурсах и их использовании, животноводстве, рыбоводстве, технических средствах, производственных помещениях, реализации сельскохозяйственной продукции, доступности инфраструктуры, трудовых ресурсах, условиях ведения хозяйства, использовании цифровых технологий и другое.

Онлайн-опрос на сайте sanaq.gov.kz стартует уже 1 августа и продлится до 31 августа 2025 года.

С теми, кто не пройдет онлайн-опрос, с 20 сентября по 20 октября будут проводить личное интервью.
 
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Теги:РКпереписьсельское хозяйство
20.03.2025, 10:14 16451

В Алматы назначен руководитель управления сейсмической безопасности

В Алматы назначен руководитель управления сейсмической безопасности
Фото: акимат Алматы
Алматы. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева на должность руководителя управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки города назначен Ерик Жумабай, сообщили в городском акимате.

Ерик Жумабай родился в 1988 году в Алматинской области. Окончил Казахский Национальный университет имени аль-Фараби по специальности юриспруденция.

Ранее сообщалось, что в Алматы разработают программу по сейсмоусилению зданий.
 
20.03.2025, 08:58 20176

Очередная сессия АНК состоится 23-24 апреля в Астане

Очередная сессия АНК состоится 23-24 апреля в Астане
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев созвал очередную XXXIV сессию Ассамблеи народа Казахстана, сообщила пресс-служба Акорды.

Сессия состоится 23-24 апреля 2025 года в городе Астане.

Напомним, в 2025 году отмечается 30-летие со дня основания АНК - уникального общественного института, который сыграл ключевую роль в укреплении межэтнической гармонии и содействует интеграции различных народов в единый народ Казахстана.  
 
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20.03.2025, 08:45 21351

Возврат активов: на строительство Центра гематологии в Усть-Каменогорске выделено 33,6 млрд тенге

Средства из Специального государственного фонда направляются на строительство социально значимых объектов в регионах
Возврат активов: на строительство Центра гематологии в Усть-Каменогорске выделено 33,6 млрд тенге
Фото: primeminister.kz
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках реализации задачи по вводу в эксплуатацию Центра гематологии в Усть-Каменогорске правительством выделено 33,6 млрд тенге из Специального государственного фонда. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

В медицинском учреждении запланированы два корпуса: стационар на 148 мест и гостиница для пациентов клиники на 24 койки. В главном здании современным медицинским оборудованием будут оснащены лаборатории, отделения лучевой диагностики, кардиологии, кардиохирургии, гематологии, трансплантации костного мозга и сложной соматики. Новый центр позволит обеспечить пациентам доступ к передовым методам лечения и реабилитации.

Общая стоимость проекта - 71,3 млрд тенге. На сегодня объект завершен на 78%. Возведен каркас, подведены наружные инженерные сети, подготовлены кровля, фасад, оконные блоки, частично выполнена внутренняя отделка.

По данным правительства, по итогам 2024 года в рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" завершено строительство 361 объекта первичной медико-санитарной помощи, что позволило улучшить доступность медицинских услуг для жителей удаленных и сельских территорий.

На сегодня правительством из Специального государственного фонда направлены средства на строительство социально значимых объектов. В их числе 7 школ, включая одну музыкальную, 2 спортивных комплекса, стадион, многофункциональный больничный комплекс, областная станция скорой медицинской помощи, Центр оказания специальных социальных услуг, общежитие и 2 детских сада. Кроме того, средства выделены на строительство и модернизацию систем водоснабжения в Аральском районе Кызылординской области.

Ранее сообщалось, что более триллиона тенге активов вернули в Казахстан с 2022 года.

 

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