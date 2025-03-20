Ситуация становится критической: МВД о росте аварий с мопедистами в Алматы
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Алматы. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы за последние недели резко возросло количество дорожно-транспортных происшествий с участием мопедов, сообщает Polisia.kz.
Причины этих трагедий очевидны: отсутствие водительской дисциплины, полное игнорирование правил дорожного движения и откровенный хаос, который создают недобросовестные водители двухколесного транспорта", - считают в полиции.
Только с начала этого года к административной ответственности привлечено 5508 пользователей мопедов", - сообщил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции города Алматы Серик Шумаев.
По его словам, ситуация становится критической.
Нарушители, мчащиеся на высокой скорости, выезжающие на встречную полосу, игнорирующие сигналы светофоров и элементарные правила безопасности, подвергают опасности не только себя, но и окружающих. Таким нарушителям грозят строгие меры - штрафы, а в отдельных случаях изъятие транспортных средств", - напомнил глава управления.
На сегодняшний день на специализированную штрафстоянку помещено 465 мопедов.
В течение 5 дней в Алматы произошло 23 ДТП с участием мопедов, в результате которых 22 человека получили травмы.
К сожалению, в двух случаях погибли люди, один из которых - несовершеннолетний", - рассказал Шумаев.
Напомним, на днях, 17 марта, мопедисты устроили массовый заезд по улицам Алматы с грубейшими нарушениями ПДД.
В частности, как пишет сайт Kolesa.kz, около 15 водителей мопедов ехали по выделенной автобусной полосе на улице Гоголя.
Увидев полицейский патруль, они сорвались с места на запрещающий красный сигнал светофора и ушли налево по проспекту в южном направлении. Полицейские успели задержать лишь одного мопедиста. Следующие ролики не менее возмутительны. На них место встречи клуба мопедистов, судя по всему, за поселком Абай близ Алматы. После они толпой направляются в сторону города по проспекту Райымбека, нарушая множество требований ПДД. И, наконец, десятки скутеристов, проехав через Абылай хана по зебре, среди пешеходов двигаются по тротуару Арбата на ул. Жибек жолы", - сообщил сайт.
Буквально сегодня в Алматы погиб 19-летний мопедист, который, двигаясь на высокой скорости, попал под колеса бетономешалки. Кадры с места трагедии опубликовали очевидцы в соцсетях.
Водитель мопеда, двигаясь по улице Монкеулы в западном направлении на пересечении с улицей Сумбиле, при наличии дорожного знака "Уступи дорогу" выехал на перекресток и допустил столкновение с грузовой автомашиной марки "Хово". В результате ДТП 19-летний пассажир мопеда от полученных травм скончался на месте происшествия", - сообщили в полиции.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Сегодня в МВД РК напомнили о необходимости зарегистрировать мопеды до 5 апреля.