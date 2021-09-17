НК "КТЖ" доставила свыше 400 вагонов с сеном в Мангистаускую область

АКТАУ. 16 СЕНТЯБРЯ - АО "НК "КТЖ" доставило свыше 400 вагонов с сеном в Мангистаускую область, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За период июль - август и 14 дней сентября в пострадавшие от засухи западные регионы страны АО "НК "КТЖ" доставило 413 вагонов с прессованным сеном. В том числе в июле - 167 вагонов, августе - 202 и за две недели сентября - 44 вагона. Всего в сентябре планируется перевести 176 вагонов", - проинформировали в КТЖ.

Сообщается, что груз отправляется со станций Атбасар, Аркалык, Шелек, Тараз, Шу, Сарыагаш, Арыс, Турксиб, Шымкент и других. Станции назначения - Мангистау, Узень, Шетпе, Бейнеу, Сексеул и другие. Основная часть сена грузится в вагоны собственности АО "Казтеміртранс".

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