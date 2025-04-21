Оставшиеся на Голанских высотах 38 казахстанских миротворцев вернулись в Казахстан

В этом году в регионе открылся филиал предприятия "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации

Рассказать друзьям

Семей. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - До 2028 года Министерство водных ресурсов и ирригации планирует полностью восстановить ирригационные системы области Абай. В частности, в ближайшие три года будут отремонтированы 32 магистральных канала, сообщили в пресс-службе ведомства.





Разработанный нашим министерством Комплексный план развития водной отрасли на 2024-2028 годы предусматривает строительство 6 водохранилищ в области Абай. Из них водохранилища "Караколь" и "Каргыба" будут построены за счет министерства. В случае разработки проектно-сметной документации по остальным 4-м водохранилищам есть возможность финансирования их строительства через Исламский банк развития. Эти проекты позволят увеличить площадь поливаемых земель области до 100 тыс. га, развить сельское хозяйство и обеспечить местных жителей работой", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.





Он посетил водохранилище "Ортабулак" в Жарминском районе. Объект, находящийся в частной собственности, пребывает в неудовлетворительном состоянии. Министр поручил местному акимату ускорить работу по возвращению водохранилища, которое не ремонтировалось несколько лет, в коммунальную собственность. Это позволит предотвратить угрозу подтопления близлежащих населенных пунктов и дополнительно поливать около 2000 гектаров земель.





Кроме того, глава ведомства ознакомился с результатами работ по реконструкции Чарского водохранилища. На участке площадью 2000 квадратных метров была уложена двухслойная геомембрана и железобетонная монолитная плита площадью 750 квадратных метров. Также были завершены работы по инъектированию (гидроизоляции) стен башни управления. Для проверки качества выполненных работ в водохранилище планируется собрать до 40 млн кубометров воды.





В рамках Комплексного плана развития водной отрасли на 2024-2028 годы предусмотрено выделение средств на реконструкцию водохранилища "Большая Буконь".





Также в рамках рабочей поездки в область Абай Нуржан Нуржигитов ознакомился со строительством нового моста в городе Семей и благоустройством острова Бейбитшилик.